Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Халид Таги-заде лишился должности заместителя председателя комитета по соцразвитию после своей реплики про мигрантов-узбеков, приезжающих на юг Сибири как на «историческую родину». Такое решение приняли его коллеги на внеочередном заседании окружного парламента.

В качестве мер воздействия Дума также решила объявить Таги-заде публичное порицание, потребовать от него публичных извинений и сообщить избирателям через СМИ о «фактах, связанных с нарушением правил депутатской этики».

Председатель Думы Югры Борис Хохряков пояснил в своем телеграм-канале, что Таги-заде не могут досрочно лишить депутатских полномочий — не из-за «мягкотелости, беззубости или корпоративных интересов», а потому что закон не предусматривает такого наказания при нарушении депутатской этики.

«Но в случае принятия правовых решений надзорными органами <…> в отношении депутата Таги-заде, именно с этой целью и направлены обращения в органы прокуратуры, депутаты обязательно вернутся к этому вопросу», — уточнил он.

Хохряков назвал высказывание Таги-заде недопустимым и сообщил, что лично относится к ситуации «крайне негативно».

«Любая необдуманная фраза, вброшенная в публичное пространство даже с минимальным окрасом смысла, содержащего угрозу территориальной целостности и межнациональному миру в России — это провокация. И отговорки об отсутствии умысла — детский лепет!» — написал спикер югорской Думы.

Он отметил, что Таги-заде своей репликой не только скомпрометировал себя, но также «нанес репутационный вред органу государственной власти», поскольку шквал общественной критики обрушился как на самого депутата, так и на парламент региона в целом.

Хохряков добавил, что хотя Дума приняла все меры, чтобы обсудить действия Таги-заде при его личном участии, тот решил избежать заседаний.

«Хочу обратиться ко всем вам с большой просьбой снизить градус в накале этой ситуации. Ни у кого из официальных лиц, депутатов Думы автономного округа нет желания “замять” вопрос», — обратился спикер к избирателям.

Халид Таги-заде выступил с репликой о мигрантах на заседании Думы 29 мая. На следующий день его подвергли резкой критикой военные блогеры и депутаты Госдумы. Как минимум двое из них — член фракции ЛДПР Владимир Сысоев и единоросс Максим Иванов — попросили генпрокурора Игоря Краснова проверить слова югорского пардаментария на предмет угрозы территориальной целостности России и при выявлении нарушения «показательно и жестко наказать».

Таги-заде 31 мая принес извинения за сказанное о мигрантах и отметил, что с его стороны это было «предположение, а не категоричное утверждение», и что оно было сделано с целью разрядить обстановку в возникшей спорной ситуации.

URA.RU со ссылкой на источники пишет, что Таги-Заде мог уехать из ХМАО после скандала.