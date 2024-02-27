В России хотят ввести штрафы за ущемление кормящих матерей, сообщила газета «Известия». По ее данным, введение штрафов за запрет на грудное вскармливание в общественных местах предусмотрено одним из законопроектов, которые готовятся в Госдуме.

Как рассказала изданию первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая, разработка мер поддержки для кормящих мам ведется уже почти два года. По словам Буцкой, 5 марта состоится заседание рабочей группы в Госдуме, где будут обсуждать разработку федеральной программы поддержки грудного вскармливания.

Одним из поводов для активизации работы над этой темой стал случай в московском фитнес-клубе, когда одна из посетительниц пожаловалась сотрудникам на девушку, которая в раздевалке кормила грудью засыпающего сына. Администратор клуба зашла в раздевалку и стала громко отчитывать женщину, после чего та ушла из клуба. Позже стало известно, что МВД начало проверку в отношении руководства и сотрудников фитнес-центра.

Буцкая сообщила, что юристы ищут законодательное решение для пресечения подобных случаев; предполагается введение штрафов для организаций, которые выгоняют кормящих матерей. В то же время планируется предусмотреть правила, по которым кормление должно проходить с соблюдением этических норм: женщина должна быть прикрыта либо ей должно быть предоставлено для кормления отдельное удобное место.

Однако закон уже и так защищает кормящих матерей от «изгнания», заявила адвокат, юрист практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Виктория Чеснокова. По ее словам, как таковой вопрос о допустимости грудного вскармливания в общественных местах законом не урегулирован, но нет и запрета.

Если в общественном музее женщину просят прервать кормление грудного ребенка, ссылаясь на правила внутреннего распорядка, она все равно может продолжить кормление, поскольку это не является правонарушением, добавила Чеснокова.

«Если женщина все же испытывает дискомфорт или опасается за свою безопасность и безопасность ребенка, она может попросить сотрудника сопроводить ее в комнату матери и ребенка», — сказала юрист.

Если такой комнаты нет, сотрудник действует агрессивно и не предлагает альтернативного помещения, то «можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или правоохранительные органы с требованием о проведении проверки в организации», отметила Чеснокова.