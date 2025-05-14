Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий ограничивать прием на платные отделения вузов, передает корреспондент RTVI. Проект поддержали 379 депутатов, воздержались 12 парламентариев, против никто не проголосовал. Как изменятся правила платного приема в вузы и чем это грозит будущим абитуриентам — в материале RTVI.

«Закон не о квотах, а о качестве образования»

Поправки внесли в Госдуму в апреле депутаты и сенаторы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Законопроект закрепляет за правительством полномочия по установлению объемов приема в вузы на платной основе.

На сегодняшний день на платной основе учатся 53% обучающихся, при этом по отдельным направлениям подготовки наблюдается существенный дисбаланс между числом бюджетных и платных мест, заявила сенатор Лилия Гумерова, представляя законопроект.

«Приведу несколько примеров. По направлению «юриспруденция» сейчас (уровень бакалавриата) на бюджетных местах — 27 тыс. человек, на платной основе — 267 тыс. Направление «экономика»: бюджетные места — 25 тыс., платная основа — 161 тыс. Направление «менеджмент»: бюджет — 14 тыс., на платной основе — 144 тыс., «государственное муниципальное управление»: бюджет — 7 тыс., платная основа — 69 тыс. Таким образом, за счет платного набора образовательные организации по отдельным специальностям готовят в разы больше выпускников, чем того требует рынок труда», — привела данные Гумерова.

По ее словам, переизбыток выпускников снижает шансы на их трудоустройства по специальности и приводит к высокой конкуренции за рабочее место.

«При этом выпускники, обучавшиеся как на бюджетных местах, так и на платной основе, конкурируют за рабочее место на равных, хотя к качеству образования на платной основе по некоторым направлениям есть много вопросов», — заявила Гумерова.

Сенатор пояснила, что претензии вызваны несколькими причинами:

— низкое качество образования в некоторых частных университетах,

— поступление на платные места абитуриентов с баллами ЕГЭ ниже, чем в рамках конкурса на бюджетные места,

— государственные университеты зачастую не платят отчисления с платных мест студентов, недобросовестно осваивающих образовательные программы, так как предоставление платных образовательных услуг является дополнительным источником дохода для вуза.

«Наш закон не о квотах, а о качестве образования. Я не считаю, что каким-то образом повысится цена образования», — подчеркнула Гумерова во время дискуссии.

Планирование объемов платного приема в вузы будет осуществляться гибко, исходя из потребностей страны, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. По его словам, изменение структуры платного приема «очевидно назрело», но об утверждении конкретных объемов квот речи пока не идет.

«Если взять прием платный за 100%, то около 42% из них — это платники, поступающие на программы экономистов и юристов. Программы по творческим направлениям составляют не более 10%, платные студенты по инженерным направлениям — 22%, платные студенты по гуманитарным направлениям, педагогическим — около 7%, платные медики — чуть более 6%», — рассказал замглавы Минобрнауки.

Как считает Афанасьев, власти должны «попридержать» платный прием там, где он не поддержан ни потребностями кадров, ни практикой реального качественного трудоустройства. В то же время он заявил о необходимости поддержать платный прием «там, где необходимо», в том числе методами льготного образовательного кредита.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года и не распространится на кампанию 2025 года. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что закон надо принять как можно быстрее. «Переходный период взять и определить не с 1 сентября 2026 года, а с 1 сентября 2025 года, чтобы министерство уже в этом году все эти вопросы рассмотрело, об этом речь идет», — пояснил он. Второе чтение законопроекта запланировали на 20 мая.

«Процесс товаризации высшего образования»

Глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев считает, что в России происходят «опасные, угрожающие будущему страны деформации важнейших государствообразующих социальных институтов, к числу которых, безусловно, относится система образования». Подобная ситуация, по его словам, возникла «на волне ультралиберального разгула конца прошлого века, где-то с наивно-романтическим, а где-то и с предательским расчетом на всесилие свободного рынка, который якобы все расставит по своим местам».

«Был запущен процесс товаризации высшего образования, которое для немалого количества дельцов, играющих на социальных амбициях и обещающих легкое достижение престижной карьерной, перспективы, превратилась в источник обогащения. Необходимо признать ошибки и исправлять их», — заявил Кабышев.

Он подчеркнул, что образование — это «получение знаний, а не корочки».

«Общество деградирует, если вместо храма науки и просвещения университет становится супермаркетом с витриной скидок. России, чтобы быть сильной, победоносной, нужно сосредотачиваться по всем фронтам», — убежден Кабышев.

«Останутся Блиновские с марафонами желаний и шараги»

Категорически против законопроекта выступили «Новые люди».

«Наша позиция не изменилась, мы против законопроекта. Люди имеют право сами решать, кем им быть. Тем более за свои деньги», — заявил RTVI лидер партии Алексей Нечаев.

По его словам, закон «разрушит мечты миллионов», поскольку быть юристом, дизайнером или экономистом — это не прихоть, а осознанный выбор. Кроме того, образование станет дороже, уверен депутат.

«Цены вырастут и в государственных, и в частных вузах. В том же МГУ, если сократить «экономику» и «право», цены на другие направления взлетят. По сути, расплачиваться за нехватку инженеров будут те, кто к этому вообще не имеет отношения», — прогнозирует Нечаев.

Кроме того, в случае принятия закона людей с образованием станет меньше, убежден лидер «Новых людей».

«Желание учиться никуда не пропадет. Если человек хочет выучиться на юриста, он найдет способ. Вопрос: где? Нормальные вузы с таким законом работать не смогут — останутся Блиновские с марафонами желаний и шараги, которые показывают лекции с YouTube и выдают любой диплом», — отметил депутат.

По мнению Нечаева, проблему нехватки кадров можно решить, например, введя для инженеров льготную ипотеку и отсрочку от армии — то есть предусмотреть такие же льготы, как у специалистов в IT-сфере.

«Они не нужны и потом идут работать курьерами»

В ЛДПР также есть те, кто не согласен с положениями законопроекта.

«У нас огромное количество невостребованных специалистов, которых наплодили наши вузы — и коммерческие, и некоммерческие. А они рынку не нужны, экономике они не нужны и потом идут работать курьерами. Особенно когда получили они бесплатное образование за счет государства. Это ненормально. И не надо еще забывать деликатную тему, которую почему-то не обсуждают, связанную с отсрочкой от армии. Многие идут поступать в высшие учебные заведения для того, чтобы получить ту самую отсрочку от армии», — заявил RTVI глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

В КПРФ также скептически отнеслись к идее квотировать платное образование. Выступая от фракции, депутат Госдумы Михаил Матвеев напомнил, как «в свое время многие преподаватели просто выжили за счет существования коммерческого образования в 90-е годы». «Просто вузы не могли платить зарплату, естественно, люди вынуждены были каким-то образом подрабатывать», — сказал парламентарий.

«Один из основных вопросов, которые сейчас возникают при принятии этого законопроекта: а что будет с бюджетами наших вузов? То есть в 90-е годы вузам сказали: „Вам денег не хватает, вы давайте, платное образование вводите и зарабатывайте“. Сейчас правительство будет регулировать количество платных мест. Соответственно, в ряде вузов может оказаться определенный дефицит бюджетов. Будет ли правительство покрывать этот дефицит или нет? Вот это вот очень важный вопрос, потому что, конечно, в борьбе за качество образования мы не должны обрушить финансы наших вузов, прежде всего, государственных вузов. На мой взгляд, правительство должно проработать этот вопрос внимательно», — заявил Матвеев.