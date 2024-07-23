В России многократно вырастут размеры государственных пошлин — такие поправки в Налоговый кодекс Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях, передает корреспондент RTVI.

Закон поддержали 313 депутатов, против проголосовали 92 парламентария.

Существенно повышаются пошлины для дел, рассматриваемых Верховным судом России, судами общей юрисдикции, мировыми судьями и арбитражными судами. По гражданским и административным делам минимальный размер пошлин будет увеличен в десять раз — с 400 до 4 тыс. рублей, а максимальный (на сегодняшний день это 60 тыс. рублей при сумме иска свыше 1 млн рублей) увеличится в 15 раз — до 900 тыс. рублей.

По арбитражным спорам минимальный размер пошлины вырастет в пять раз — с 2 тыс. до 10 тыс. рублей (при сумме иска до 100 тыс. рублей), а максимальный размер вырастет в 50 раз — с действующих 200 тыс. рублей до 10 млн рублей.

По некоторым видам судебных процедур размер госпошлин для физических лиц и бизнеса вырастет от 5 до 50 раз, самое существенное увеличение ожидается по искам, связанным с дорогой собственностью.

Организации за сделки с недвижимостью с кадастровой стоимостью свыше 22 млн рублей будут платить пошлину в 0,2% кадастровой стоимости, но не менее 0,2% от цены сделки и не более 1 млн рублей (сейчас пошлина составляет 22 тыс. рублей независимо от стоимости).

Физлица по сделкам с недвижимостью с кадастровой стоимостью свыше 20 млн рублей будут платить пошлину 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% от цены сделки и не более 500 тыс. рублей. Сейчас они платят 2 тыс. рублей.

За регистрацию изменений к договору аренды юрлица будут платить 2 тыс. рублей (сейчас платят 1 тыс.), а физлица — 700 рублей (сейчас 350).

За регистрацию договора долевого участия (ДДУ) пошлина для юрлиц будет 12 тыс. рублей вместо нынешних 6 тыс., для физлиц — 700 рублей вместо 350.

Существенно вырастут госпошлины для физлиц. Например, пошлина за расторжение брака вырастет в 8 раз — с 650 до 5 тыс. рублей.

Пошлина за смену фамилии, имени или отчества возрастет с 650 рублей до 5 тыс. рублей.

«Хотите подать апелляцию? Теперь это стоит в 20 раз дороже — 3 тыс. рублей, кассация — в 33,3 раза, или до 5 тыс. рублей. Хотите оспорить в суде нормативный акт или решение? Готовьте 3 тыс. — 4 тыс. (сейчас пошлина — 300 рублей), если вы физлицо», — рассказала депутат Госдумы Сардана Авксентьева журналистам.

Существенно вырастут пошлины для юрлиц. «Им поиски правды обойдутся в 15 тыс. — 20 тыс. рублей (сейчас — до 4 500 рублей)», — рассказала Авксентьева.

Компаниям придется платить вдвое больше везде: апелляция — 30 тыс., кассация — 50 тыс., Верховный суд России — 80 тыс. рублей, перечислила она.

По словам депутата, минимальная пошлина за рассмотрение экономического спора увеличится в 5 раз — до 10 тыс. рублей, максимальная — в 50 раз, до 10 млн рублей. А для исков в арбитражные суды без материальных требований пошлина вырастет более чем в 8 раз — до 50 тыс. рублей.

«Это касается и крошечных ИП, малого и среднего бизнеса. Защищать свои права им станет сильно сложнее — думаю, что многие выберут свернуть бизнес и не бороться», — отметила Авксентьева.

За кассационную или надзорную жалобу в Верховный суд гражданам придется заплатить 7 тыс. рублей, а компаниям — 25 тыс. рублей, следует из поправок.

«Размер действующей на сегодня государственной пошлины на протяжении 15 лет практически не повышался, что привело к утрате судебной пошлиной какого-либо экономического и регулирующего смысла», — указано в сообщении комитета Госдумы по бюджету. Доходы от сбора судебных пошлин в 2022 и 2023 годах составили лишь 5,2% и 4,8% соответственно от общих расходов федерального бюджета на содержание судебной системы, объяснили в комитете рост пошлин.

Льготы по уплате пошлин сохраняются. Речь идет об уменьшении размера государственной пошлины, отсрочки, рассрочки либо освобождения от ее уплаты. Например, от уплаты государственной пошлины по-прежнему будут освобождены работники при защите их трудовых прав, инвалиды I или II группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, обращающиеся за защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах, истцы по вопросам нарушения прав потребителей, в некоторых случаях — пенсионеры.

Освобождаются от пошлины дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане-банкротоы — по вопросам формирования конкурсной массы, а также реестра требований кредиторов и освобождения от долгов. Кроме того, предусматривается новая льгота в виде освобождения от 70% пошлин по искам, связанным с защитой прав на единственное жилье.

Помимо этого, для приказного производства сохраняются льготные правила исчисления пошлины, предполагающие оплату только 50% от суммы обычно взимаемой пошлины, следует из документа.

«Закон ущемляет как права граждан на судебную защиту, так и создает огромное дополнительное обременение, огромные дополнительные расходы для многих госорганов. Сейчас все решает суд — как по уплате задолженности, так и защита прав в суде по ЖКХ, например. Говорить о том, что пошлина не покрывает судебных расходов — глупость», — отметила в ходе дискуссии депутат Госдумы Оксана Дмитриева.

Повышение пошлин — решение «антинародное и антиконституционное», выразил позицию депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

С такой позицией не согласен глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров: «Пошлина — этот не за сколько денег можно купить правосудие, это когда заявивший, что его право нарушено, обращается за правосудием, и он знает, что если он прав, ему эти средства вернуться, а если не прав — это деньги не вернуться. В данном случае речь идет о достижении определенного баланса интересов».

Со своей стороны замглавы Минфина Алексей Сазанов обратил внимание на то, что «госпошлина — это один из видов расходов, которые несет истец при обращении в суд».

«Помимо этого, необходимо нанять юристов, которые будут составлять исковое заявление, которые будет ходить в суд. Если смотреть даже на примере крупных городов, то это расходы составляют от 100 тыс. рублей и больше, соответственно, расходы на затраты на уплату госпошлины составляют доли процентов от этой суммы и точно никак не препятствуют осуществлению правосудия», — отметил Сазанов.

Он согласен с тем, что «госпошлина не покрывает расходы на судебную систему».

«Но даже если сравнивать цифры, если мы говорим о 2015 годе, то госпошлина составляла 8% от расходов на всю судебную систему. Сейчас это всего 5%. Эта индексации госпошлин, которая сейчас предлагаются, позволит нам вывести уровень софинансирования расходов на судебную систему к тому уровню, который был в 14-15 года — не более того», — заявил Сазанов.