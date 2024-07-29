Гражданам России разрешать оформлять 20 сим-карт «в одни руки», иностранным гражданам — десять сим-карт. Такие поправки поддержал комитет Госдумы по информполитике, передает корреспондент RTVI.

«Не более 20 сим-карт может быть оформлено на одно физическое лицо, на иностранца может быть оформлено не более десяти сим-карт, включая корпоративные, а значит, может быть на россиянина оформлено большее количество сим-карт в случаях, определенных правилами оказания услуг связи, заключая каждый новый договор», — рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн на заседании.

Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта, направленного на защиту граждан России от преступлений с использованием мобильной связи. Новые нормы вводят оповещение абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах, а также ужесточают правила покупки СИМ-карт иностранцами.

Согласно новым поправкам, «оператор связи должен будет проверить наличие и количество оформленных СИМ-карт на человека, и если их число превышает установленный предел, то тогда услуги связи не оказываются», пояснил Хинштейн.

Он также считает важным «избежать разговоров о том, что мы переходим к системе «столько-то карт в одни руки».

«Анализ нам показал, что 20 сим-карт на одного человека, подчеркиваю, на одного, — это более чем достаточно, даже включая так называемые «умные» устройства. При этом у нас перед глазами есть, к сожалению, примеры, когда идет оформление на одного гражданина тысяч и десятков тысяч сим-карт. Статистику приводил, что у нас там 1,1 млн карт оформлено на 40 человек, это, конечно, ни в какие ворота не лезет… То есть мы понимаем, что когда средняя семья, три человека, 60 сим-карт на одну семью, мне кажется, что это решает все вопросы, а вот большее количество — это уже повод задуматься, как и для чего используются эти сим-карты», — сказал Хинштейн.

Минцифры считает, что поправки направлены на «наведение порядка», — сказал глава ведомства Максут Шадаев.

«По СИМ-картам история, даже отрасль поддерживает, отдельные операторы выступали с инициативой наведения порядка и отказа от идеологии считать успех оператора по количеству СИМ-карт проданных. Время наступило определенный порядок, систематизацию проводить, и мне кажется, ту формулу, опять которую мы заложили, законопроект позволяет очень аккуратно, последовательно это делать», — сказал Шадаев.

Кроме того, поддержку депутатов нашли поправки, которыми на мессенджеры распространяется обязанность по запросу государства предоставлять информацию о своих пользователях.

Также по умолчанию вводится запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров, заявил Хинштейн на заседании комитета.

«Это делается также для борьбы со спам-рассылкой и с киберпреступностью, потому что если у вас, человека, нет книжки, если вы его никак для себя не верифицировали, он вам написать и позвонить не сможет. Это касается, повторяю, только мессенджеров», — рассказал Хинштейн.

Ожидается, Госдума обсудит законопроект во втором чтении на заседании 30 июля.