Правительство России хочет ужесточить оборот сим-карт в стране: обсуждается, чтобы операторы смогли активировать проданные абонентам сим-карты лишь после проверки паспортных данных в МВД. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в двух крупных операторах связи.

Один из них уточнил, что пока идея об ужесточении условий продажи сим-карт пока «не оформлена в законодательную инициативу». Сейчас сим-карты активируются при установке в телефон сразу после покупки, а потом в течение 30 дней операторы сверяют предоставленные им данные абонента с базой МВД.

Сколько времени будет занимать сверка данных в случае введения новых правил, неизвестно. По оценке источника «Ъ», на это потребуется минимум два дня — в зависимости от уровня интеграции систем.

В Минцифры заверили, что не выдвигали инициативу об ужесточении условий продажи сим-карт, а в МВД и Роскомнадзоре на запрос «Коммерсанта» о комментариях не ответили.

В Tele2 изданию пояснили, что сейчас контроль за тем, как операторы соблюдают правила сверки данных абонентов с базой МВД, осуществляет Роскомнадзор. «Каждый из операторов передает в ведомство данные, в том числе обо всех заключаемых договорах, они проверяются, и в случае вопросов регулятор делает запрос на повторную идентификацию», — рассказал представитель оператора.

В компании «Вымпелком» заявили, что поддерживают меры по борьбе с распространением серых сим-карт и каналами их сбыта, но при их ужесточении необходимо «уделить внимание построению клиентского пути для нерезидентов», которые «не должны столкнуться со сложностями при получении услуг связи». Получить комментарии в МТС и «МегаФоне» изданию не удалось.

Предыдущие меры по ужесточению условий оборота сим-карт начали действовать с 1 марта 2023 года: согласно поправкам в КоАП, выросли штрафы для компаний, которые при продаже сим-карт не устанавливают личность клиента по предъявленному им паспорту: до 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и до 300-500 тысяч рублей для юридических лиц.

В августе Роскомнадзор сообщал, что получил от операторов связи данные по 216,7 млн абонентов — то есть по 65% активной абонентской базы, — и обнаружил нарушения в 4,4% случаев (около 9,5 млн человек).

Если обсуждаемые правила предварительной проверки данных в МВД будут приняты, пострадает в первую очередь мелкая локальная розничная продажа сим-карт, на которую приходится около 10-15% этого рынка, заявила «Коммерсанту» директор «S+Консалтинг» Айса Бадаева. По ее словам, на мелкой рознице особенно сильно будет сказываться рост нагрузки на сотрудников.

МВД потребуется максимально эффективно организовать процесс сверки данных — с учетом того, что один крупный российский оператор мобильной связи ежемесячно продает до 1,5 млн сим-карт. Проверки должны занимать не более одного-двух дней, в противном случае возникнет «значительный негатив на стороне клиентов», убеждена Бадаева.

Источник «Ъ» в одном из сотовых операторов выразил опасения по поводу того, что из-за новых мер сложности с заключением контрактов могут возникнуть не только у иностранцев, но и у россиян. Кроме того, подчеркнул он, такое ужесточение угрожает сделать невозможным дистанционное оформление сим-карт, из-за чего возникнет риск их нелегального оборота — и это нивелирует «предпринятые ранее усилия по обеления рынка мобильной связи».