В 2024 году в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) включат отдельные тарифы на диспансеризацию работающих граждан и исследование репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на открытии конгресса «Национальное здравоохранение — 2023».

Введение в ОМС отдельного тарифа на проверку репродуктивной системы россиян вице-премьер аргументировала тем, что следующий год в стране объявлен Годом семьи по указу президента Владимира Путина.

«Вы знаете, что Владимиром Владимировичем Путиным 2024 год объявлен годом семьи. И для нас семья — это не просто родители и дети в этой семье. Для нас семья — это широкое понимание. <…> Поэтому мы предусмотрели в программе, с отдельным тарифом, диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья», — заявила Голикова.

По ее словам, работодатель может проводить диспансеризацию через собственное медицинское подразделение или с помощью сторонней организации, с которой будет заключен договор.

В России граждане в возрасте до 40 лет могут пройти бесплатную диспансеризацию раз в три года, для лиц старше 40 диспансеризация доступна ежегодно. Раз в год диспансерное наблюдение полагается также гражданам льготной категории.

В сентябре 2023 года глава ФФОМС Илья Баланин докладывал, что за семь месяцев текущего года диспансеризацию прошли, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, на 16,3 млн человек больше (44,8 млн человек). По его словам, система ОМС потратила на диспансеризацию уже около 105 млрд рублей.

Баланин также рассказал, что в 2023 году изменен механизм оплаты профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения. Теперь они оплачиваются за единицу объема медпомощи и медицинские организации получают средств столько — сколько оказали объемов медицинской помощи. Это позволяет эффективнее расходовать средства фонда и мотивировать поликлиники на работу с населением.