Планы Польши разместить противопехотные мины на границе — «крайне опасная история», заявила в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Это крайне опасная история, прежде всего для граждан их страны. Не все будут знать. Они что, реально думают, что России или Белоруссии нужна Польша? Очень удивительно, что люди в этом убеждены», — считает парламентарий.

Россия, как отмечает Журова, напротив говорит о необходимости уменьшения оружия и сокращении угроз.

«Они уверены, что мы это говорим, потому что хотим напасть. Логика удивительная. Это небезопасно для них же, потому что это на их территории», — заключила депутат.

В мае 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о выделении 10 млрд злотых ($2,6 млрд) на программу «Восточный щит», рассчитанную на укрепление границы страны с Россией и Беларусью. В ноябре Туск сообщил о досрочном завершении строительства первого участка этой системы.

19 марта 2025 года замминистра обороны Польши Павел Бейда сообщил, что в рамках программы «Восточный щит» планируется разместить около 1 млн противопехотных мин. По его словам, у страны «нет выбора».

«Ситуация на границе серьезная. Речь идет о польско-белорусской и польско-российской границах <…>. Это будет одним из элементов «Восточного щита»», — сказал он.

Бейда добавил, что сейчас у Польши нет мин такого типа, но есть «возможности их производить». «Этим займутся заводы Польской оружейной группы, но я не хочу вдаваться в подробности. Речь идет о нескольких сотнях тысяч, речь может идти о миллионе [мин]», — заключил Бейда.