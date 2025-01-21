России не нужно оглядываться на США в вопросе выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя соответствующий указ избранного американского президента Дональда Трампа.

«Явно оглядываться на США не надо, потому что у России свой путь, свои позиции, свои интересы и в экономике, в политике. Поэтому вряд ли нужно оглядываться на наших фактически, наверное, врагов», — сказал Леонов, отвечая на вопрос, следует ли России выйти из ВОЗ вслед за США.

По словам депутата, у Трампа «явно есть свой сценарий развития событий».

«Не факт, что выход из ВОЗ будет реальным. Может быть, это элемент некий сделки, как любит говорить Трамп, и определенных договоренностей, прежде всего с европейскими странами. Может быть, это касается вакцинопрофилактики, может, это касается фармкомпаний, которые в любом случае в зоне интереса и развития фармотрасли в США, в зоне интересов Трампа. Поэтому сейчас очень сложно судить о тех мотивах, которыми руководствовался президент США», — порассуждал Леонов.

Указ о выводе США из состава Всемирной организации здравоохранения Трамп подписал через несколько часов после инаугурации, прошедшей накануне, 20 января. В тексте документа говорится, что решение обусловлено действиями ВОЗ во время пандемии коронавируса и других глобальных кризисов, ее неспособностью провести срочные реформы и «продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния государств — членов» организации, а также платежами, которые, по словам Трампа, выше, чем у других стран.