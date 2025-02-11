Президент США Дональд Трамп вынужден говорить о прогрессе в урегулировании российско-украинского конфликта, поскольку он неоднократно обещал быстро решить этот вопрос. Такое мнение в беседе с Инфо24 выразил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, сейчас Трамп выдает желаемое за действительное, поскольку на данный момент нет никаких данных о прогрессе в разрешении конфликта между Москвой и Киевом. Эксперт отметил, что даже окружение американского лидера не подтверждает эту информацию.

«Прогресс в урегулировании конфликта на Украине будет тогда, когда поступят официальные заявления со стороны Москвы. Но до настоящего момента с нашей стороны не было каких-либо высказываний, которые могли бы подтвердить слова американского лидера. Я думаю, что Трамп просто выдает желаемое за действительное», — сказал Перенджиев.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил в беседе с «Лентой.ру», что давать оценку словам Трампа об урегулировании конфликта на Украине сложно из-за их противоречивости.

«Он (Трамп) с заявлениями по Украине говорит о переговорах с [президентом России Владимиром] Путиным, которые вряд ли были в формате прямых переговоров, дает некий набор сигналов, которые остальные должны расшифровывать по принципу “потом разберемся, что с этим делать”. Комментировать его в логической коннотации невозможно, к сожалению», — отметил парламентарий.

Ранее в беседе с Fox News Трамп заявил, что по вопросу урегулирования конфликта на Украине достигнут значительный прогресс. Американский лидер рассказал, что администрация США взаимодействует и с российской стороной, и с украинской. Он выразил надежду на то, что из этого «что-то получится».