В России решили отменить повышенные ввозные пошлины на ряд социально значимых товаров из «недружественных стран». Об этом сказано в телеграм-канале российского правительства.

Повышенные ставки ввозных таможенных пошлин отменены на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания, страной происхождения которой являются государства и территории, предпринимающие меры, нарушающие российские экономические интересы.

В правительстве пояснили, что такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с заболеваниями, включая нарушения метаболизма, диабет, муковисцидоз и онкологию.

«Решение направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке», — сказано в телеграм-канале.

В декабре 2024 года кабмин продлил действие повышенных пошлин на импорт из недружественных государств до конца 2025 года. Повышенные ставки будут действовать на оружие, парфюмерию, бытовую химию, вино и пиво, обои, фанеру, кондитерские изделия, а также аккумуляторы. Размер пошлин — 20—50%.

В июле прошлого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что увеличение пошлин на некоторые потребительские товары из недружественных государств не окажет значительного влияния на инфляцию в России.

В марте 2025 года «Ведомости» писали, что российские таможенники начали проводить проверки с целью выяснить происхождение некоторых категорий товаров. Если продукция произведена в США или «неустановленной» стране, пошлины начисляются по повышенному тарифу.

Особое внимание таможенники уделяют товарам, которые произведены из металла: строительной технике, оборудованию и рабочим инструментам. Как отмечает издание, ставка единого таможенного тарифа в отношении такой продукции в среднем достигает 3-5%. Однако если товар произведен в США или «неустановленной» стране, то его облагают повышенными пошлинами — от 25 до 40%. Для выяснения этого факта таможенники запрашивают специальный сертификат, который импортер может получить у уполномоченного государственного органа или страны происхождения товара.