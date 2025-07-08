Посольство ФРГ в Москве удалило из своего телеграм-канала карту оккупационных зон Германии после Второй мировой войны, на которой флаг СССР был изображен неправильно — как красный прямоугольник с белым кругом посередине и черными серпом и молотом внутри. РИА Новости расценило изображение как стилизацию советского флага под нацистский. В Госдуме сочли это частью плановой работы Запада по дискредитации России, в том числе в историческом ракурсе.

Публикация немецкого посольства была приурочена к 80-й годовщине создания в советской оккупационной зоне земель Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. В отличие от флага СССР, флаги Великобритании, США и Франции на карте были изображены без искажений. В действительности на советском флаге золотые серп, молот и звезда расположены на красном фоне в левом верхнем углу. В версии посольства ФРГ, однако, он напоминал флаг нацистской Германии, где черная свастика изображена в белом круге на красном фоне.

РИА Новости отметило, что в интернете есть вариант карты, похожей на ту, что опубликовало немецкое посольство, на ней флаг СССР тоже изображен неверно — с черными серпом и молотом на красном фоне.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» обратила внимание, что США увеличили расходы на НАТО, в том числе на пропаганду. Она предположила, что деньги на это и дальше будут выделяться, поэтому Россия еще не раз столкнется с подобными искажениями.

«Наверное, нам предстоит увидеть еще и не такие картинки. Они будут планово работать над тем, чтобы нашу страну и дальше дискредитировать, причем даже исторически», — рассудила депутат.

Посольство Германии удалило спорную публикацию и разместило новую, уже без карты, но с фотографией зала музея Берлин-Карлсхорст, посвященного истории Второй мировой войны и расположенного в здании бывшего главного учебного заведения инженерных войск вермахта. В этом зале, где находилась офицерская столовая, в ночь на 9 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.