Россия получила ноту Узбекистана, в которой выражена обеспокоенность грубым обращением российских силовиков с гражданами республики, и «внимательно рассматривает» эту информацию. Об этом заявила ТАСС официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она отметила, что между сторонами налажены прямые каналы общения по линии правоохранительных и иных служб.

«Как водится между союзниками, разговор идет откровенный, и любой сигнал тщательно рассматривается. Упомянутое обращение узбекистанской стороны доводится до компетентных инстанций. Полученная объективная информация будет передана партнерам в установленном порядке», — сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь министра иностранных дел Узбекистана Ахрор Бурханов сообщил, что ведомство выразило обеспокоенность «несанкционированными обысками, неуважительным и грубым обращением» с гражданами страны на территории России.

Он рассказал, что тема обсуждалась 10 июня на совещании с российскими коллегами в МИД в Ташкенте.

«Мы обратили внимание на то, что подобные ситуации совершенно несовместимы с дружественными отношениями между нашими странами и необходимы конкретные меры по их предотвращению», — написал Бурханов в своем телеграм-канале.

По его словам, Узбекистан призвал профильные российские ведомства «с уважением относиться к гражданам Узбекистана и не унижать их честь и достоинство».

Бурханов заявил, что посольство страны в Москве направило ноту в МИД с просьбой прокомментировать некую «ситуацию», произошедшую в Москве, и дать правовую оценку действиям силовиков.

«В связи с ситуацией в Москве наше посольство направило ноту в МИД России с просьбой прокомментировать данную ситуацию и дать правовую оценку действиям представителей силовой организации, отметив, что это является явным нарушением прав человека, что недопустимо», — сообщил пресс-секретарь.

Накануне этого заявления, 9 июня, представительство Миграционной службы при правительстве Узбекистана в России обратило внимание на сообщения СМИ о проверках московским ОМОНом временных трудовых мигрантов, указав местом их проведения район Сокольники, а датой — 8 июня. При этом ссылка вела на публикацию телеграм-канала Baza о «жестких» рейдах в общежитии для граждан СНГ «на одном из объектов Минобороны» в другом районе — Строгино, и пост датирован 9 июня.

На видеокадрах, показанных каналом Baza, мигранты под команды силовиков выбегали из комнат и коридоров с руками за головой, некоторые — на карачках, при этом силовики подгоняли их пинками и подзатыльниками, нецензурно выражаясь. Один из омоновцев назвал мигрантов «обезьянами» и «мразями».

Baza написала, что, по ее данным, в итоге задержали и увезли для разбирательства в отделение пять или шесть человек, у которых оказались проблемы с документами.

В начале мая МИД Узбекистана также указывал на «участившихся сообщения о нарушениях прав и случаях жесткого обращения» с узбекскими гражданами в России на встрече с российским послом в Ташкенте.