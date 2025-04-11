Приезд британского принца Гарри на Украину — это попытка украинского президента Владимира Зеленского продемонстрировать главе Белого дома Дональду Трампу свою близость с Великобританией. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата, спецслужбы Великобритании и США «активно воздействуют» на Зеленского, а также на бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, ныне занимающего пост украинского посла в Лондоне.

«Великобритания ведет абсолютно свою игру с Соединенными Штатами, как и всегда. Спецслужбы тоже ведут свою игру <…> Я думаю, что Зеленский хочет показать Трампу свою близость с Великобританией», — заявил Чепа.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что принц Гарри тайно прилетел на Украину. По данным издания, младший сын короля Великобритании Карла III в ходе необъявленного визита посетил клинику во Львове, где проходят лечение и реабилитацию украинские военные. Кроме того, принц Гарри провел переговоры с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.