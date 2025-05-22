Великобритании следует «придумать историю про инопланетян или магнитные бури», чтобы объяснить взлом уличных видеокамер для контроля за поставками Украине, заявила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала заявление британского Национального центра кибербезопасности о якобы организованном российскими спецслужбами взломе около 10 тыс. видеокамер для отслеживания поставок Киеву.

«Поэтому британские власти не могут понять, где находятся Скрипали? Если Лондону нужно списать деньги на покупку нового оборудования, лучше придумать историю про инопланетян или магнитные бури. Эта заевшая русофобская пластинка уже всем надоела» — сказала Захарова.

Как сообщил британский центр кибербезопасности, в предполагаемой слежке за поставками Украине оружия принимала участие воинская часть 26165, также известная под псевдонимами APT28, Fancy Bear, Forest Blizzard и BlueDelta. В Лондоне считают, что это подразделение якобы находится в подчинении Главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

«Помимо нападений на логистические предприятия участники подразделения 26165, вероятно, использовали доступ к частным камерам в ключевых местах, таких как пограничные переходы, военные объекты и железнодорожные станции, чтобы отслеживать перемещение поставок Украине. Они также использовали собственность муниципальных служб, такую как дорожные камеры», — говорится в сообщении британского ведомства.

По данным Лондона, 81% взломанных камер находилось на территории Украины, 9,9% — в Румынии, 4% — в Польше, 2,8% — в Венгрии, 1,7% — в Словакии, 0.6% — в других странах.

Кроме того, Британия обвинила российские спецслужбы в попытках получить доступ к конфиденциальной информации с помощью расписания поездов и транспортных накладных.