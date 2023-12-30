Верховный суд республики Адыгея приговорил молодого человека 2005 года рождения к четырем годам колонии по делу о госизмене (ст. 275 УК), сообщается на сайте суда.

Имя фигуранта на сайте суда не указано, в пресс-релизе его называют «гражданином Л». Русская служба «Би-би-си» пишет, что это 18-летний старшеклассник Кевин Лик, который стал самым юным фигурантом подобного дела. Эту информацию изданию также подтвердили в объединенной пресс-службе судов Адыгеи.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. По версии следствия, осужденный с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года делал снимки войсковой части, которая расположена в Майкопе. Фотографии, на которых видна локация учреждения, он отправлял «на адрес почтового ящика представителя иностранного государства», говорится в сообщении суда.

Пресс-служба суда указала, что подобные действия молодой человек совершал будучи несовершеннолетним. При этом на момент вынесения приговора ему исполнилось 18 лет.

В сообщении суда отмечается, что школьник вел незаконную деятельность якобы из-за того, что был «не согласен с политическим курсом России» и проведением боевых действий на Украине. В то же время непонятно, что именно было предметом фотографий Ника, поскольку адреса и фотографии войсковых частей в Майкопе есть в открытом доступе, обращает внимание Русская служба «Би-би-си».

Знакомая Лика в разговоре с изданием подтвердила, что Лик находится в СИЗО. Точное время и место его задержания неизвестны. 9 февраля силовики арестовали мать школьника на 10 суток по обвинению в «мелком хулиганстве» — ей вменили нецензурную брань в общественном месте. Женщина не признала свою вину и обжаловала арест вместе с адвокатом, попросив заменить меру пресечения на штраф и сославшись на то, что ее несовершеннолетний сын находится дома один. Суды апелляционной и кассационной инстанций признали арест женщины законным, пишет Русская служба «Би-би-си».

28 декабря адыгейский Верховный суд приговорил Лика к четырем годам колонии общего режима, что в три раза меньше минимального срока, который предусматривает статья о госизмене. Смягчающими обстоятельствами стали несовершеннолетний возраст на момент совершения преступления, наличие хронических заболеваний, множественные победы на различных олимпиадах, а также признание вины и сотрудничество со следствием.

По данным «Русской службы Би-би-си», Кевин Лик жил в Майкопе с матерью. За последние несколько лет школьник как минимум четыре раза выигрывал олимпиады по немецкому языку. Также Лик был призером олимпиады по истории и одержал победу в «Евразийской лингвистической олимпиаде». Кроме того, как отмечает издание, Лик зарегистрирован на сайте олимпиады «Ломоносов», которая дает преимущества при поступлении в МГУ.