До 1 июля 2024 года правительство и Совет по правам человека должны подготовить предложения по защите чести, достоинства и репутации учителей от нападок в соцсетях, пишут «Ведомости». Соответствующее поручение отдал президент России Владимир Путин по итогам заседания СПЧ в декабре 2023 года.

Идею оградить учителей от «выливания грязи» в соцсетях и СМИ выдвинула детский омбудсмен из Ульяновской области Екатерина Сморода. Она предложила ввести административное наказание за «распространение подрывающей статус учителя информации» — «сюжетов и комментариев, порочащих достоинство педагога», — по аналогии с дискредитацией ВС России.

Административный кодекс предусматривает штрафы за дискредитацию Вооруженных сил: 30-50 тысяч рублей для граждан, 100-200 тысяч рублей для должностных лиц, 300-500 тысяч рублей для юрлиц.

С декабря 2023 года в России законодательно закреплено право учителей на уважение их человеческого достоинства, защиту от оскорблений личности и физического и психического насилия в любых его проявлениях.

Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон об образовании. Они, как отметила управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова, позволяют педагогу, чьи права были нарушены учеником, попросить директора учебного учреждения или педсовет наложить на этого ученика дисциплинарное взыскание.

Ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования им. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Елена Овакимян подтвердила, что травля педагогов в соцсетях не только наносит ущерб их репутации, но и зачастую вынуждает увольняться. Однако, подчеркнула эксперт, действующее законодательство позволяет педагогам защищать честь и достоинство, поскольку предусматривает наказания за клевету, распространение порочащей честь информации или заведомо ложных сведений.

По словам Овакимян, российских учителей надо информировать о том, как корректно и безопасно пользоваться соцсетями и позиционировать себя на публичных мероприятиях и в других ситуациях, когда может вестись видеосъемка.

Академический директор школы «Новый взгляд» Александр Кузьмин рассказал «Ведомостям», что в некоторых московских школах уже внедрены кодексы поведения для учащихся и их родителей, регламентирующие взаимодействие персонала с семьями. Он утверждает, что эта практика позволяет значительно сократить «несправедливое отношение» к учителям.