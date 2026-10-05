Школьные учителя в России не должны нагружать себя дополнительной работой, чтобы получать зарплату приличного уровня, заявил в беседе с Life.ru лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он предложил установить для них гарантированный минимум оплаты труда строго за одну ставку, а всю дополнительную нагрузку в виде учебных часов, замены коллег и классного руководства — оплачивать сверх этого.

Слуцкий отметил, что, согласно исследованию партии, средняя зарплата учителя в Москве составляет порядка 143 тыс. рублей, а в Ивановской области — 45 тыс. рублей, что почти втрое меньше.

В ЛДПР считают, что учителям нужно платить в месяц сумму, которая не должна быть меньше полутора средних зарплат по региону. При этом педагоги не должны брать на себя никакой дополнительной нагрузки, чтобы получать эти деньги, подчеркнул политик.

Свою инициативу он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Предлагаемый подход позволит отделить гарантированную оплату основной педагогической работы от оплаты дополнительной нагрузки, обеспечить реальное увеличение дохода учителя при расширении объема выполняемой работы и создать более прозрачную систему оплаты труда», — приводит портал фрагмент письма.

По словам Слуцкого, сейчас учителя часто вынуждены работать на полтора-две ставки, чтобы обеспечить своей семье достойную жизнь.