Министерство транспорта России предложило приостанавливать деятельность авиакомпаний или штрафовать их за ошибки в билетах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок в КоАП.

По данным «Ъ», штраф за первичное нарушение составит до 30 тыс. рублей для должностного лица и до 100 тыс. рублей — для юридического. За повторное нарушение штраф увеличится до 400 тыс. рублей, также перевозчику будет грозить приостановка деятельности на срок до 90 дней.

Речь идет об опечатках и других неверных сведениях о билетах пассажиров и условиях перевозки, которые допускают сотрудники авиакомпаний при передаче данных в автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). По информации Минтранса, с 2022 года российские перевозчики перешли на отечественные АИС ОВП с иностранных систем.

Как объясняют в Минтрансе, необходимость поправок появилась из-за участившихся ошибок в данных билета, например, о времени вылета самолета, что приводит к финансовым потерям пассажиров. По данным ведомства, ежегодно от пассажиров только в центральный аппарат Ространснадзора поступает около 700 таких жалоб на перевозчиков.

Эксперты отрасли, опрошенные «Ъ», обращают внимание на то, что сейчас многие пассажиры приобретают билеты онлайн на сайте авиакомпании или агрегаторе. В этом случае вся ответственность в допущении ошибки лежит на покупателе, считают эксперты. И даже, когда пассажир приобретает билет через кассы или по телефону, то перевозчик дает возможность перепроверить данные покупателя, говорят эксперты отрасли.

Другой источник издания в отрасли назвал эту инициативу «абсурдной и неисполнимой». По его словам, «невероятный бардак» при передаче информации в АИС ОВП действительно есть, но сбои и ошибки происходят только при задержках и переносах рейсов.

«И это совершенно техническая ситуация, с ней оперативно справляются специалисты»,— говорит собеседник “Ъ”.

В начале мая авиакомпания NordStar сообщила, что некоторые сайты-агрегаторы предлагают авиабилеты на несуществующие рейсы. В частности, перевозчик отметил, что не планировал рейс Санкт-Петербург — Сочи и обратно, на который, к тому же, некоторые пассажиры уже приобрели билеты.

Летом 2023 года Госдума согласовала увеличение штрафов для авиакомпаний за задержку рейса. Он составил 100 тыс. рублей.