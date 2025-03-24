Министерство транспорта России отвергло идею разрешить пассажирам, купившим невозвратные билеты на поезда и самолеты, бесплатно исправлять ошибки в данных в течение определенного времени — так называемого «периода охлаждения». Об этом в ведомстве сообщили РИА Новости.

«Минтранс России не поддерживает введение “периода охлаждения” при покупке невозвратных билетов на поезда дальнего следования и самолеты. Данная позиция проработана с перевозчиками», — сказано в ответе.

Как напомнили в ведомстве, сейчас при покупке билета пассажир сам выбирает подходящий ему тариф, при этом до момента оплаты проходят несколько этапов подтверждения, когда человек может проверить и скорректировать внесенные данные. В частности, до списания денег он должен подтвердить, что ознакомлен с правилами оформления заказа, особенностями его оплаты и возврата билета.

«На странице с детальной информацией о заказе перед оплатой пассажиру предоставляются данные о реквизитах поездки, стоимости билетов, тарифах, услугах. До момента оплаты электронного проездного документа пассажир вправе отказаться от заказа, в том числе в случае, если он не согласен с параметрами поездки», — сказали в Минтрансе.

Переходя к оплате, человек подтверждает, что согласен со всеми предоставленными данными. Но даже после оформления билета, в зависимости от вида транспорта и тарифа, остаются возможности внести изменения или проехать по билету даже при наличии ошибки, продолжили в ведомстве.

Если куплен авиабилет: пассажир, согласно Федеральным авиационным правилам, имеет право внести изменения «по согласованию с перевозчиком и в соответствии с условиями примененного тарифа», отметили там. Кроме того, авиапассажир может вернуть билеты бесплатно при документальном подтверждении болезни его самого или близких родственников. В остальных случаях авиакомпании, как правило, берут доплату за обмен или возврат билетов в соответствии со своими тарифными политиками.

Если куплен билет на поезд: пассажир, допустивший не более одной ошибки в фамилии, имени или отчестве, и не более одной ошибки в серии или номере паспорта, допускается к проезду, согласно приказу Минтранса. Если в билете больше двух ошибок, то пассажиру нужно будет заплатить за его переоформление в кассе 222,7 рубля.

Что касается идеи ввести «период охлаждения», то, как считают в министерстве, она будет на руку спекулянтам.

«Введение “периода охлаждения” <…> позволит недобросовестным и неуполномоченным физическим лицам бронировать проездные документы с целью их дальнейшей перепродажи. Существует риск того, что недобросовестные пассажиры смогут оформлять несколько авиабилетов, удерживая при этом места в своих личных интересах, тем самым создавая искусственный дефицит и снижая доступность билетов», — отметили в ведомстве.

С идеей ввести «период охлаждения» при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты выступил Союз пассажиров.

Союз пассажиров — независимая общественная организация, созданная в 2012 году. Она ставит своей целью защищать права пассажиров на всех этапах и поддерживать их в сложных ситуациях, в том числе через консультирование, досудебное и судебное ведение дел.

Длительность такого периода могла бы различаться в зависимости от времени покупки билета по отношению к дате поездки. Например, для билета, купленного за месяц, она могла бы составлять несколько суток, а для купленного в день отправления — 30 минут, при условии, что до поездки осталось более двух часов.

Союз предложил Госдуме и аппарату правительства разработать соответствующие поправки к Воздушному кодексу и Уставу железнодорожного транспорта. В свою очередь, Минтранс в середине марта попросил ОАО РЖД и Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) оценить это предложение, пишет «Коммерсантъ».

В РЖД не стали оценивать инициативу, но напомнили, что билеты и так можно переоформить. При этом разница в цене либо взимается с пассажира, если он хочет поменять билет на более дорогой, либо возвращается ему, если новый билет дешевле прежнего. В АЭВТ от комментариев воздержались.