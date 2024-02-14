Депутаты Госдумы — первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова и глава фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов — обратились к президенту России с просьбой создать президентскую комиссию по противодействию фальсификации истории.

В документе, который попал в распоряжение газеты «Известия», говорится, что «недружественные государства “коллективного Запада”» уже долгое время «проводят активную политику ведения информационной войны с РФ».

«Основным ее методом является распространение недостоверных сведений об истории России, а также создание негативного исторического образа нашей страны. В результате их работы было разработано множество установок, фальсифицирующих историю России», — сказано в документе.

По версии депутатов, искажение исторических фактов и пересмотр истории позволяют создать «необходимый идеологический фон» для ведения боевых действий с Россией, дезинтеграции российского общества, уничтожения гражданской идентичности, а также разрушения системы образования.

«Необходимо отметить, что политика фальсификации истории России носит как внешний, так и внутренний характер», — подчеркнули депутаты.

Они считают, что в самой России «действовали определенные лица, которые занимались искажением исторических фактов и сведений о России с целью дезинтеграции общества», а «недооценка этого явления ведет к гражданскому разобщению и утрате исторического наследия».

Депутаты полагают, что «основу работы по противодействию фальсификации истории России» уже заложил закон об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, но теперь этот закон «требует дальнейшего усовершенствования в части расширения сферы своего применения для защиты всей истории России, а не только событий Второй мировой войны».

«В связи с вышеперечисленными обстоятельствами предлагается создание комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории и защите исторического наследия России при президенте РФ», — заключили парламентарии.

О том, что «коллективный Запад» пытается фальсифицировать историю, в июне 2023 года говорил глава МИД России Сергей Лавров в приветствии к участникам пленарного заседания российско-белорусского форума историков.

«Коллективный Запад не оставляет попыток циничных фальсификаций истории, переписываются учебники, искажаются и передергиваются факты, сносятся памятники», — говорилось в приветствии министра, который отмечал, что противостоять подобному можно только «воссозданием объективной картины прошлого».

Такое уже было

В 2009-2012 годах уже существовала Комиссия при президенте по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Дмитрий Медведев, в период президентства которого была создана комиссия, отмечал, что попытки фальсификаций «становятся все более жесткими, злыми, агрессивными».

Комиссию возглавил Сергей Нарышкин, занимавший тогда пост главы администрации президента. Членами комиссии были среди прочих Владимир Мединский, Александр Чубарьян и Анатолий Торкунов, которые стали авторами представленного в 2023 году нового учебника истории России для общеобразовательных заведений.

Создание комиссии получило в тот период разные оценки — в частности, ее важность отметил Андрей Сахаров, занимавший пост директора Института российской истории РАН. В то же время Сахаров подчеркивал, что к заведомым фальсификациям советской истории прибегают и россияне — «по причинам националистического порядка, и по причинам задетого национального самосознания, и просто недобросовестные авторы».

Журналист британской газеты The Telegraph Адриан Бломфилд отмечал, что критики комиссии сочли ее появление «оруэлловским» шагом. Роберт Сервис, профессор российской истории из Оксфордского университета, отмечал, говоря об образовании комиссии по борьбе с фальсификацией истории, что «не существует абсолютной исторической правды ни об одном крупном историческом событии» (цитата по Русской службе Би-би-си).