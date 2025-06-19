Потенциальный удар по атомной электростанции «Бушер» в Иране может привести к катастрофе, сравнимой с Чернобылем. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев телеканалу «Звезда» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если будет нанесен удар по действующему первому энергоблоку, это будет катастрофа, сравнимая с Чернобылем, с Фукусимой. Разрушение ядерного реактора со всеми вытекающими отсюда последствиями, и допустить этого нельзя ни в коей мере. Близко нельзя приближать оружие к действующему ядерному объекту», — подчеркнул Лихачев.

АЭС «Бушер» — первая атомная электростанция в Иране и на всем Ближнем Востоке. Объект находится на берегу Персидского залива вблизи города Бушер на юго-западе страны. Строительство АЭС началось еще в 1975 году, но затем работы были надолго законсервированы. Промышленная эксплуатация первого энергоблока началась только в 2013 году.

Лихачев выразил надежду, что у властей Израиля «будет достаточно понимания и здравого смысла, чтобы не допустить даже случайного попадания» в районе АЭС «Бушер».

«Мы находимся в нескольких буквально шагах от ввода чрезвычайной ситуации и начала эвакуации людей», — сказал глава «Росатома».

По его словам, на станции работают 500 российских специалистов. Часть из них, которые находились в Бушере в командировках, уже вывезены, в первую очередь это женщины и дети. Лихачев пояснил, что люди работают на станции годами и живут в Иране семьями.

Часть сотрудников «Росатома» пока может оставаться в Бушере, сообщил Лихачев. По его словам, представители госкорпорации ежечасно следят за ситуацией, взаимодействуют с российским МИДом и спецслужбами и находятся «в очень большой тревоге», передает ТАСС.

У России и Израиля есть договоренность о безопасности российских специалистов, которые работают на АЭС «Бушер», сообщил в интервью РБК официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Только вчера [президент России Владимир] Путин упоминал, что с Израилем есть понимание, что специалисты, которые работают в Бушере, не будут под угрозой удара», — сказал он.

Российский президент во время общения с руководителями мировых информационных агентств в ночь на 19 июня сообщил, что в Бушере находятся более 200 российских специалистов. «И мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность», — сказал Путин.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил о «слишком высоких» рисках ирано-израильского конфликта для АЭС «Бушер».

«И если до сих пор обошлось без тяжелейших последствий <…> — это просто пока что стечение обстоятельств», — сказал Рябков 16 июня.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, объяснив это имеющимися данными разведки о том, что Тегеран близок к созданию атомной бомбы. Под удары попали иранские ядерные объекты, штабы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ракетные арсеналы и позиции ПВО. Иран нанес ответные удары по Израилю.

В МАГАТЭ после первого удара Израиля по Ирану сообщили, что АЭС «Бушер» не пострадала.

По оценке «Росатома», большинство иранских объектов атомной промышленности не пострадало, поскольку они находятся глубоко под землей, сообщил глава госкорпорации на ПМЭФ. Однако косвенные факторы, такие как потеря электроэнергии и неправильные действия персонала, могут «оказать значимое влияние на безопасность любого атомного объекта», отметил он.