В России авиакомпании сняли с рейсов 34 Airbus A320/А321neo из-за того, что их двигатели невозможно завезти из-за санкций, а также починить из-за сложности, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, все самолеты этого семейства могут вывести из эксплуатации с 2026 года.

Сейчас, передает издание со ссылкой на данные Flightradar24, «по техническим причинам перестал летать каждый второй Airbus neo», при этом из 34 лайнеров 15—20 могут не вернуться к рейсам.

В России 66 самолетов семейства A320/А321neo — это около 10% от общего количества иностранных пассажирских самолетов в России, уточняет газета.

«Наиболее сложная» ситуация, пишет «Ъ», у компании S7, в авиапарке в общей сложности числится 92 самолета. Из них 39 — это A320/А321neo возрастом от трех до семи лет, из которых 31 «припаркован», сообщает издание.

По данным двух источников «Коммерсанта», авиаперевозчик планирует «экономить ресурсы» двигателей A320/А321neo до начала следующего высокого сезона, когда большая часть лайнеров может снова вернуться к полетам.

Остальные 27 самолетов A320/А321neo распределены следующим образом: девять у «Аэрофлота» (два из них находятся на обслуживании, утверждает «Ъ»), 11 — у «Уральских авиалиний» (один «припаркован из-за исчерпания ресурса двигателя»), по два лайнера у «Северного ветра» и Smartavia, еще три — у «Северо-Запада».

Почти во всех лайнерах A320/А321neo, которые находятся в России, установлены двигатели французской компании Leap (кроме тех, что числятся в авиапарке S7, у них моторы производства американской компании Pratt & Whitney), говорится в статье.

Газета со ссылкой на источник пишет, что ситуация с французскими двигателями может наладиться в ближайшие пару лет, а с американскими — три-четыре года. Однако, как считает несколько собеседников «Коммерсанта», из-за отсутствия ремонта самолеты этого семейства «начнут массово выбывать из эксплуатации, по усредненной оценке, с 2026 года».

Также источники издания рассказали, что «несколько авиакомпаний уже запрашивали у Минтранса разрешение на вывоз, но не получили ответа». Однако другие собеседники «Ъ» считают, что даже если бы одобрение от властей было бы получено, это бы не принесло результата, так как ремонтируют двигатели Leap только в недружественных для России странах, а их перемещение отслеживается. Что касается американских двигателей, то их ремонтирует только Pratt & Whitney.

Несмотря на ситуацию с A320/А321neo, в ближайшие несколько лет собеседники «Коммерсанта» не ожидают «критического влияния на объем перевозок». Один из источников газеты заявил, что говорить об этом можно будет примерно через два года, а это «малопредсказуемо» и будет зависеть от спроса, а также ситуации с авиапарками перевозчиков.