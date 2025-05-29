Продажу игрушек Лабубу и прочей подобной продукции необходимо остановить в России, заявила изданию «Абзац» зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева.

По мнению сенатора, речь идет об игрушках, которые «выглядят как монстры» и «не могут не вызвать у ребенка чувство опасения, страха».

Алтабаева убеждена, что Лабубу «психологически очень вредны», в связи с чем их нужно «внимательно анализировать». На эти игрушки должны обратить внимание Роспотребнадзор и Рособрнадзор, считает сенатор.

«Мне кажется, нужно сделать все для того, чтобы такие игрушки просто не продавались, не распространялись», — сказала она.

Алтабаева добавила, что в России есть много производств, выпускающих «добрые, хорошие игрушки, которые нужны детям и которые нужно покупать».

Лабубу придумал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг для рассказа «Монстры», вдохновленного скандинавской мифологией.

В Азии этот персонаж стал популярным в 2019 году, когда китайский производитель игрушек Pop Mart подписал с Лунгом эксклюзивный контракт на производство Лабубу. В 2023 году китайский бренд Pop Mart запустил в продажу плюшевые брелоки с Лабубу, которые сейчас используются как подвески для сумок. Лабубу представляет из себя пушистого монстра с кроличьими ушками и мехом. На ее мордочке изображена улыбка с девятью острыми зубами.

В России игрушки Лабубу приобрели популярность в последние несколько недель. В мае 2025 года продажи плюшевых брелоков в виде зубастых монстров увеличились в 13 раз по сравнению с апрелем, пишут РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Средняя цена одной игрушки составила около 6,5 тыс. рублей.

В Роскачестве заявили, что Лабубу, хотя и считается монстром, позиционируется как добрый персонаж — веселая девочка-эльф, которая любит приключения и выглядит при этом как «острозубый милый монстрик», пишут «Известия». В то же время эксперты организации начали проверку игрушек на безопасность и качество.

«Исследование организации будет направлено на изучение документов, которые должны в обязательном порядке сопровождать продукцию, — это, например, свидетельства о госрегистрации, документы об участии в системе маркировки «Честный знак». Также продавцы должны будут представить Роскачеству результаты лабораторных исследований по критериям безопасности и качества. Эксперты планируют также изучить надежность шарниров и других элементов игрушек», — уточняют «Известия».

Психолог Елена Студенкова в разговоре с NEWS.ru отметила, что Лабубу отвлекают от тревоги и помогают заснуть. По ее словам, эти игрушки могут быть тактильной опорой.