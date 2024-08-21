В работе мессенджеров Telegram и WhatsApp произошел сбой, передает сервис Downradar. Жалобы поступают из России, Казахстана и Узбекистана.

Корреспондент RTVI убедился, что с мобильного интернета десктопная версия Telegram работала.

По данным сервиса GlobalCheck, веб-версия WhatsApp недоступна на сетях «Ростелекома» и всех мобильных операторов (МТС, «Вымпелкома», «Мегафона», Tele2), веб-версия Telegram — на сетях «Ростелекома», МТС и «Вымпелкома».

Ранее сбой в работе Telegram был зафиксирован 19 августа. Тогда о проблемах сообщали пользователи из России, Финляндии, Турции и Нидерландов.

9 августа в России была нарушена работа мессенджера Signal. В Роскомнадзор позже пояснили, что сервис был заблокирован «в связи с нарушением требований российского законодательства»