Телеграм-канал WarGonzo военкора Семена Пегова назвал фейком информацию ГУР Минобороны Украины об убийстве российского офицера Алексея Коломейцева. По данным канала, военный жив и находится на пенсии.

Накануне украинская разведка сообщила, что 27 сентября в Коломне якобы был убит 51-летний полковник Коломейцев. К посту была приложена фотография с размытым лицом «погибшего», не позволяющая идентифицировать личность изображенного на ней человека.

Портал «РБК-Украина» заявил, что украинские военные провели операцию «совместно с местным [российским] движением сопротивления».

На сайте Минобороны России Коломейцев ранее фигурировал как подполковник, руководящий 924-м государственным центром беспилотников. Сейчас эта страница удалена, но есть ее копия в кэше.

WarGonzo пишет, что информация об убийстве Коломейцева — фейк.

«Из проверенных источников нам стало известно, что Коломейцев жив и здоров. Вдобавок он давно находится на пенсии и не является действующим военнослужащим. Сразу два промаха в одном заявлении украинской разведки», — говорится в посте.

Телеграм-канал «Война с фейками» отмечает, что фото с неизвестным в спортивном костюме, которое опубликовало украинское ГУР, может сделать «кто угодно и где угодно, достаточно иметь тот самый костюм».

Российский сенатор Владимир Джабаров заявил «Ленте.ру», что информацию о возможном убийстве Коломейцева необходимо проверить, потому что она может быть «враньем со стороны главного управления разведки (ГУР) Украины и господина [главы ГУР Кирилла] Буданова лично». При этом он признал, что предотвращать покушения непросто из-за того, что диверсанты могут «легко затеряться в толпе и среди нас».

Минобороны России пока не комментировало сообщения об убийстве офицера.