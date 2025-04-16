Всероссийская перепись бездомных животных 2025 года показала, что число безнадзорных собак и кошек в России снижается. В 2025 году эксперты Центра изучения питания и благополучия животных насчитали 3,6 млн бездомных животных против 4,08 млн в 2021 году. Причины снижения их числа эксперты видят в улучшении работы системы отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска (ОСВВ), но главной проблемой по-прежнему остается безответственное отношение людей к домашним питомцам — именно из-за него на улицах остаются миллионы бродячих собак и кошек.

Бездомных животных стало меньше, следует из результатов исследования Центра изучения питания и благополучия животных, с которым ознакомился RTVI. Согласно Всероссийской переписи бездомных животных 2025 года, хозяев нет у 3,6 млн собак и кошек, это 4% от общего числа питомцев. Из них только 170 тыс. живут в приютах, остальные — 3,2 млн — обитают на улицах. Причем большая часть бездомных животных — 2,8 млн — кошки, и только 800 тыс. собаки.

Кто и как проводил исследование? Всероссийскую перепись бездомных животных проводил Центр изучения питания и благополучия животных совместно с исследовательской компанией Ipsos и благотворительным фондом помощи бездомным животным “Ника”. Авторы исследования использовали несколько методов оценки численности бездомных животных: анализ более 30 источников о проблеме численности бездомных животных и факторах, влияющих на нее; проведение более 20 экспертных интервью; опрос населения о видимости бездомных животных и отношении людей к проблеме бездомности питомцев; разработка модели и оценка численности бездомных животных на основе проведенных опросов и исследований.

В 2023 году Центр проводил перепись домашних животных в России. Их число растет — всего у россиян было 74,7 млн питомцев: 49,2 млн кошек и 25,5 млн собак. Именно они, по мнению экспертов, являются источником бездомных животных, а хозяева — причиной стабильно высокого числа бродячих собак и кошек на улицах России.

Эксперты, участвовавшие в исследовании, говорят, что до 98% уличных животных ранее были домашними. Каждый четвертый владелец собаки и каждый третий владелец кошки признались в ходе опросов, что когда-либо отказывались от своего питомца. Главные причины отказа — переезд, аллергия, проблемы с поведением у животного, нехватка времени на заботу и болезнь питомца.

“Основная причина бездомности — это безответственное отношение человека”, — говорит президент благотворительного фонда помощи бездомным животным “Ника”.

Наибольший вклад в проблему бездомности животных вносят домашние животные на самовыгуле, которые могут присоединяться к уличным стаям или даже становиться причиной их появления, низкий уровень стерилизации домашних животных, из-за которого появляется нежелательное потомство, которое оставляют на улицах, бесконтрольная деятельность недобросовестных заводчиков и животные, потерявшие хозяев из-за изменения жизненной ситуации. Все эти случаи непосредственно связаны с человеком и вызваны им. Опросы в рамках исследования показали, что порядка 10% владельцев кошек и собак признались, что незапланированное потомство “оставили на улице”, и только 1% опрошенных отдал нежеланных котят и щенков в приют.

Где в России больше всего бездомных животных

Хуже всего ситуация с бездомными животными обстоит в Северо-Кавказском федеральном округе. Здесь насчитывается более 700 тыс. бездомных собак и кошек, на 100 чел. приходится 6,8 бездомных животных — это самый высокий уровень по России, ниже всего уровень бездомности животных на Дальнем Востоке, Урале и в Северо-Западном федеральном округе.

Авторы исследования связывают такую статистику с несколькими факторами: долей городского населения, числом домашних животных на 100 чел., распространением стерилизации домашних животных, климатом и развитостью системы ОСВВ и приютов. На Северном Кавказе теплый климат способствует тому, что большая часть бездомных животных и выброшенного на улицу нежелательного потомства выживает, при этом домашних питомцев много, но их редко стерилизуют, а приюты развиты недостаточно.

“История с Северо-Кавказским федеральным округом очень серьезная с точки зрения многофакторности. Там всегда тепло, там всегда самовыгул, там доля городского населения чуть больше 50% и там низкий уровень стерилизации животных. Плюс в Северо-Кавказском регионе крупные собаки, что серьезно осложняет эмоциональную сторону вопроса. Приюты там есть, но какие-то существуют только на бумаге, а по факту они закрыты. Потому что все считают, что животные должны жить на улице. Там сегодня +25”, — объясняет эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

На Урале и Дальнем Востоке ситуация иная, продолжает она: там более суровый климат, а значит, многие животные не выживают, число домашних животных на 100 чел. ниже, следовательно, меньше и нежелательного потомства, которое оказывается на улицах. А число приютов хоть и низкое, но их вместимость может быть существенно больше из-за более высокой доли городского населения — чем больше город, тем больше и приюты.

Решения проблемы

В ходе исследования авторы в том числе спрашивали россиян, какие они видят решения проблемы бездомных животных. 56% респондентов считают, что стерилизация бездомных животных решит проблему, 42% — помогут что льготные программы стерилизации домашних животных, 44% ответили, что наиболее эффективной будет борьба с жестоким обращением с животными на законодательном уровне, 45% назвали информационную поддержку приютов как наиболее эффективный метод борьбы с бездомностью животных.

Эксперты считают, что главный помощник в борьбе с бездомностью животных — развитие ответственного отношения, причем в первую очередь к домашним питомцам, увеличение процента их стерилизации и чипирования. Большую роль играет и дальнейшее развитие программ ОСВВ, поддержка приютов и активностей благотворительных организаций и зоозащитников.

“Очень важно развитие системы поиска домашних животных. Мы еще к этому вопросу серьезно не подходили к стране. Я думаю, каждый из вас знает, что происходит, когда теряется домашнее животное: все эти группы в чатах поселков, дач, малых городов… Даже если кого-нибудь нашли, понять, кого нашли, очень сложно. Потому что в стране практически отсутствует и только начинает работать регистрация и чипирование домашних животных. Это очень важная рекомендация”, — говорит Марианна Онуфриенко.