Комитет Совфеда по конституционному законодательству, который выступил против законопроекта, разрешающего регионам усыплять бездомных животных, занимается «подменой понятий» и «прикрывается» позицией Конституционного суда. Об этом, как сообщает корреспондент RTVI, заявил соавтор законопроекта, член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что разработанный депутатами Госдумы законопроект является «достаточно эмоциональной реакцией на очень острую ситуацию», но саму проблему не решает. Сенатор предложил разработать критерии: кто может содержать собак тех или иных пород, должны ли они быть поголовно зарегистрированы и чипированы.

Клишас напомнил о постановлении Конституционного суда (КС) России, разрешившего умерщвлять животных после определенного количества дней содержания в приюте, «только если это животное больно, создает угрозу человеку либо в силу особенностей поведения».

«Этого никогда не будет»

Хамзаев на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных, в Госдуме призвал не «прикрываться мнением» КС.

«Комитет [Совфеда] <…> полностью перекопировал мнение Конституционного суда, мнения самого комитета нет. Они просто взяли и перекопировали ту позицию, которая была высказана. Но наш законопроект не является безальтернативным. Наш законопроект, наоборот, дает возможности регионам, чтобы тех собак, которых забрали с улицы, опять не возвращали», — заявил парламентарий.

По его мнению, комитет Совфеда по конституционному законодательству занимается «глобальной подменой понятий».

«Есть проблемы по бродячим стаям диких животных, которые находятся на наших улицах. И есть проблема с неправильным использованием тех собак, которые есть у владельцев. Это две разные параллельные проблемы», — заявил депутат.

Хамзаев уточнил, что сейчас в России насчитывается примерно 850 тыс. бездомных собак.

«При неподдержании нашего законопроекта 140 млрд рублей в год надо платить государству, чтобы содержать этих собак. Этого никогда не будет», — подчеркнул депутат.

«Ощущение, что мы в какую-то чью-то кормушку вторглись сейчас»

Соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что документ был направлен в 78 регионов, 59 из них поддержали законопроект. Нижегородская область выступила против, еще 15 свое мнение не выразили, включая Москву, Санкт-Петербург, Чечню и другие. Она сообщила, что Минприроды России направит в правительство свое заключение, где поддержит инициативу.

Говоря о реакции нижегородских властей, Останина отметила, что отказ был подписан не главой региона Глебом Никитиным, а его заместителем Андреем Гнеушевым. По словам депутата, правительство Нижегородской области по-своему интерпретировало законопроект, поскольку в присланном ей ответе говорится:

«Данным законопроектом допускается широкое распространение действий по умерщвлению животных без владельца без учета ситуации с такими животными в конкретном субъекте Российской Федерации».

Однако, продолжила парламентарий, на самом деле все иначе: в случае реализации документа региональные власти могут сами решать судьбу собак. Останина предположила, что за критикой законопроекта со стороны чиновников может скрываться нечто большее.

«У меня такое ощущение, что мы в какую-то чью-то кормушку вторглись сейчас. И те, кто кормится из этой кормушки — не собаки, а люди, которые эти кормушки организовали, — очень охраняют ее, равно как и сам закон. Закон, который вообще беззубый для людей, но очень зубастый для собак. Собак защитили законом, людей не защитили», — возмутилась она.

«Ситуация вышла из-под контроля»

Первый замглавы комитета Госдумы по туризму Николай Валуев подтвердил, что есть люди, зарабатывающие на собаках в питомниках, — и назвал их «всероссийской собачьей группировкой», которая хочет «кормиться на этом до самой смерти».

«Это очень дорого и прибыльно. Давайте вещи своими именами называть», — добавил он.

Депутат уточнил, что прописанная в законопроекте формулировка по поводу «немотивированной агрессии бродячих собак» является «одним из тех подводных камней, о которые наш корабль, наша рабочая группа может разбиться».

«Дело в том, что <…> во всех случаях собаки проявляют именно мотивированную агрессию по отношению к людям, <…> по отношению к диким животным и домашним животным. Дело в том, что эта агрессия мотивирована инстинктами, из которых собака состоит, невзирая на то, повесили ей на ухо эту бирку, прошла ли она ОСВВ [экспериментальный метод “Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат” — прим. RTVI], не прошла. Мотивирована прежде всего инстинктами выживания, питания, размножения, если она не лишена такой возможности, и защиты территории», — пояснил Валуев.

По его мнению, в этом главное отличие от той позиции, которой придерживается КС. Депутат выразил надежду, что законопроект в конечном итоге будет принят, потому что «это надо было сделать еще вчера», так как в России «огромное количество собак, которых мы одномоментно не переловим и никуда их не поместим».

«Ситуация вышла из-под контроля, потому что количество бесхозяйных собак и тех, кто находится на самовыгуле, с каждым годом растет. И оно выросло настолько, что это как с тиграми, которые стали выходить к людям. Мы же тигров охраняем, а они кушать хотят. И собаки хотят кушать, понимаете?» — добавил Валуев.

Парламентарий считает, что в России мало подготовленных площадок, чтобы содержать там всех выловленных собак, поэтому их проще усыпить.

«Вы предлагаете переходный период. Я прямым текстом говорю о непопулярной мере: в случае, если собаки не нашли владельца, с ними нужно поступать гуманно. Я считаю, что это гуманно — усыпление собак», — отметил Валуев.

На фоне резонансных случаев нападений собак на взрослых и детей со смертельным исходом спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам совместно с правительством подготовить «законодательную инициативу по усилению защиты граждан от нападений бродячих собак».

28 февраля в Госдуму группой депутатов во главе с Останиной был внесен законопроект, он был направлен на отзыв в регионы. Одним из положений документа предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах, а по его истечении разрешить усыплять животное. Сейчас такие меры действуют только в отношении животных, которые тяжело больны или получили серьезные травмы.

Первое чтение законопроекта состоится в среду, 19 марта.