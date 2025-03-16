Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал законопроект, позволяющий усыплять бездомных животных, «желанием отдельных лиц устроить в масштабах страны живодерню». В ответ соавтор документа — глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина — предположила, что для сенатора «люди <…> менее важны, чем одичалые собаки».

Депутат напомнила, что в стране ежегодно происходит около 300 тыс. зарегистрированных нападений собак на людей, причем в 30% случаев жертвами становятся дети.

«Нападения фактически диких (то есть одичавших) зверей на людей происходят практически каждый день! Дело ведь еще в том, что одичалые собаки опаснее диких зверей. Поэтому они убивают и калечат наших сограждан, причем, повторюсь, ежедневно!» — заявила соавтор законопроекта.

Она подчеркнула, что такое положение дел и есть «настоящая живодерня», и предположила, что для Клишаса люди «менее важны, чем одичалые собаки», раз он выступает против законопроекта об умерщвлении домашних животных.

«Не желает ли он [Клишас] сохранить в стране, по сути дела, существующий сейчас на законодательном уровне режим убийства детей стаями смертельно опасных зверей??? <…> Если нет, то какие у коллеги есть предложения, кроме попытки оскорбить, в том числе, Государственную Думу Российской Федерации?» — задалась вопросами Останина.

Глава комитета Госдумы по защите семьи отметила, что Красноярский край, который Клишас представляет в верхней палате парламента, выступил в поддержку законопроекта.

«Удивительно. Ведь Совет Федерации — Палата регионов. И их представители обязаны, как минимум, знать, как и чем там живут люди. Или у нас на карте страны появился новый регион — имени Клишаса?..» — уточнила она.

Нападение собак на мужчину в Бурятии

Останина добавила, что «живодерни» продолжают «работать» по всей стране. В частности, в бурятском селе Верхний Ичетуй две домашние собаки напали на мужчину и разорвали ему вену. Спасти пострадавшего не удалось.

По информации Babr Mash, погибшему было 46 лет. Телеграм-канал писал, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения пошел на животноводческую стоянку, по пути на него набросилась охранявшая чужой скот свора собак. Пострадавший скончался от кровопотери, тело обнаружили на следующий день.

Позднее родственники погибшего уточнили, что он не заходил на чужое подворье — собаки напали на него в степи. Мужчина скончался от травматического шока — из-за повреждений плеча, предплечья и сосудов. Напавших животных усыпили.

Ответственность за самовыгул

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что человек погиб из-за того, что «собаки были бесконтрольно отпущены». Произошедшее он назвал «страшным напоминанием о том, что ответственность за домашних животных полностью лежит на их владельцах».

«Владельцы собак должны осознавать: любая агрессия животного влечет за собой вашу персональную юридическую ответственность. Закон четко регулирует эту сферу, и безответственность не останется без последствий. Уже возбуждено уголовное дело, и виновные понесут наказание. Но самое печальное — погиб человек…», — написал Цыденов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что власти будут рассматривать вопрос об ужесточении наказания за самовыгул животных, и призвал жителей Бурятии «проявлять ответственность».

«Ваша собака должна сидеть у вас во дворе, на цепи, и не шататься неизвестно где! Если вам кажется, что она добрая и не кусается, то и дружите с ней сами у себя во дворе», — заключил он.

Позицию Цыденова поддержал Клишас — сенатор согласился с тем, что «ответственность всегда несут люди». Он также призвал ввести уголовную ответственность за самовыгул «для защиты жизни людей».

С «безответственностью и злом» сравнивает самовыгул и первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он отметил, что наказание за нарушение этой нормы сегодня «смехотворное», и заявил об отправке двух законопроектов в правительство.

«Первый ужесточает ответственность за “самовыгул”. Штрафы за бесконтрольный выпуск животных я предлагаю увеличить до 50 тыс. рублей. Это поправка в КоАП, и она будет действовать если факт “самовыгула” установлен, но обошелся без последствий для окружающих. А вот если последствия наступили, и животное на кого-то напало по причине недосмотра владельца, то должна наступить уже более серьезная ответственность — [уголовная]», — пояснил Бурматов.

Он добавил, что собака — это не только друг человека, но и «ответственность». «Не уследил — отвечай. На кону жизни других людей», — считает парламентарий.

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев признал, что проблема самовыгула собак — такая же проблема, как проблема агрессивных бездомных собак. Он отметил, что в рамках законопроекта, предусматривающего усыпление животных, «шаг за шагом» будет решен этот вопрос.