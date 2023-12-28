Правительство России выдало фармацевтическим компаниям «Герофарм» и «Промомед» принудительную лицензию на сахароснижающий препарат семаглутид, зарегистрированный под наименованием «Семавик» — он является аналогом датского «Оземпика», который с марта 2023 года практически полностью исчез из российских аптек. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, компании смогут выпускать препарат без согласия владельца патентов на протяжении 2024 года. В распоряжении правительства сказано, что такое решение принято «в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан».

«Разрешить ООО «ГЕРОФАРМ» и ООО «ПРОМОМЕД РУС» использование изобретений, охраняемых российскими патентами, принадлежащими компании «НОВО НОРДИСК А/С» (DK) по 31 декабря 2024 г. включительно без согласия компании «НОВО НОРДИСК А/С» (DK) в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием ”Семаглутид”», — говорится в документе.

Генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов пояснил РИА Новости, что выдача принудительной лицензии на «Семавик» позволит компании в законном порядке обеспечивать пациентов востребованным препаратом.

Собеседник агентства отметил, что производитель видит большой неудовлетворенный спрос и готов выпустить до 300 тыс. упаковок до конца 2023 года. «В дальнейшем мы планируем наращивать объемы, чтобы удовлетворить всю потребность в семаглутиде на российском рынке», — добавил он.

Компания будет производить препарат на собственном заводе на территории России. В качестве поставщика шприц-ручек была выбрана швейцарская компания Ypsomed. Согласованная Минздравом РФ и ФАС России стоимость упаковки препарата «Семавик» составляет 4 тыс. 279,5 рублей без НДС — это на 26% ниже утвержденной цены датского препарата.

Датский «Оземпик» для лечения диабета второго типа, который в последнее время во всем мире также начали применять для похудения, перестали поставлять в Россию в ноябре 2022 года, уже весной в аптеках возник дефицит препарата.

В сентябре в «Герофарм» рассказали, что завершили клинические исследования российской замены датского препарата — средства «Семавик», после этого оно было передано на регистрацию.