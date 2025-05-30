С сентября 2025 года в России для детей шестилетнего возраста введут плановые медицинские осмотры, направленные на оценку репродуктивного здоровья. По достижении 13 лет подобные обследования будут проводиться ежегодно. Об этом говорится в презентации, представленной главой Минздрава России Михаилом Мурашко в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, передает «Интерфакс».

Сейчас подростки проходят плановые осмотры у акушера-гинеколога и уролога-андролога в возрасте 14 лет. Ранее специалисты указывали на то, что инициатива по уменьшению возраста для начала этих обследований обусловлена увеличением числа случаев преждевременного полового развития. По словам экспертов, определенные нарушения репродуктивной системы могут проявляться и до достижения 14-летнего возраста.

Кроме того, начиная с сентября, для младенцев в возрасте одного месяца и детей в возрасте одного года станет обязательным обследование у офтальмолога, включающее офтальмоскопию после расширения зрачка (мидриаза). Также, в возрасте одного года и шести лет дети должны будут пройти осмотр у отоларинголога с проведением исследования вызванной отоакустической эмиссии.

Также для выявления потенциальных проблем со здоровьем, детям из групп риска в возрасте шести и десяти лет будет выполняться анализ крови на холестерин и расчет отклонения индекса массы тела от нормы. В дополнение к этому, планируется внедрение расширенной программы скрининга, включающей тестирование родителей для определения риска задержек или нарушений в психическом развитии ребенка в возрасте полутора лет. Дети, чьи родители попали в группу риска, будут направлены на осмотр к детскому неврологу.

В России в 2024 году началась программа бесплатного медицинского обследования, направленная на оценку репродуктивного здоровья взрослого населения. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в феврале текущего года проинформировала президента Владимира Путина о том, что в рамках этой инициативы фертильность проверили у 7 млн граждан. В результате этого обследования было выявлено свыше 230 тысяч случаев заболеваний, связанных с репродуктивной системой.

Согласно результатам осмотров, к первой группе здоровья были отнесены 67% женщин и 88% мужчин. Факторы, повышающие риск развития заболеваний (соответствующие II группе здоровья), выявлены у 20% женщин и 8% мужчин. Третья группа здоровья, включающая лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, была определена у 12,4% женщин и 2,5% мужчин.