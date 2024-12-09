Цены на плодоовощную продукцию в России выросли на 12% всего за три недели, говорится в свежем докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с которым ознакомился RTVI. Среди рекордсменов — огурцы (+35%), помидоры (+20%) и капуста (+11%).

Здесь сошлись едва ли не все возможные проинфляционные факторы, объясняет автор доклада, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов:

— «индустриальная» модель бизнеса, который финансируется с помощью кредитов; — крупный масштаб бизнеса, часто — это локальные монополии, которые перекладывают на потребителя издержки от девальвации рубля и роста зарплат; — импортная зависимость, соответственно — влияние обменного курса; — рост тарифов на электроэнергию и воду; — сильные сезонные колебания: осеннее снижение цен сменяется зимним скачком.

Интенсивный рост цен наблюдался и в других категориях: лук подорожал почти на 10%, картофель — на 8%, свекла и бананы — на 4%, указано в докладе.

В докладе указаны и те позиции, которые практически не подорожали за последние три недели. В основном это технически сложные товары длительного пользования. Цены на телевизоры выросли на 1.6% за три недели (а в прошлые три — упали на 0.91%), цены на смартфоны — упали (-0.06% после роста на 0.49%), пылесосы — не дорожают с тенденцией к снижению (+0.01% за три недели после -0.21% в прошлые три).

Цены на российские авто стоят шесть недель подряд — повышение утилизационного сбора особенного влияния на них так и не оказало, указано в докладе. Импортные — чуть подорожали после снижения почти на 1%.

Здесь векторы влияния разнонаправлены, подытоживает Дмитрий Белоусов: