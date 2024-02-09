Общественная палата (ОП) РФ начала работу по созданию черного списка российских блогеров на видеохостинге YouTube. Об этом сообщил первый зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. В разговоре с RTVI он уточнил, что речь пока идет только о сборе и публикации информации о блогерах, а не о поиске наказания для них.

В ходе круглого стола «Свой среди чужих? Российские блогеры на экстремистских иностранных площадках» Малькевич рассказал, что черный список будет создаваться с целью стимулировать российских блогеров переходить на отечественные площадки, например, на Rutube. Те же, кто остаются работать исключительно на американском видеохостинге, скрывают свои доходы, отметил он. Перечень должен стать частью масштабной программы, которую запустит ОП, впоследствии к работе также привлекут законодателей, подчеркнул Малькевич.

«Мы его [список] опубликуем. Потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры», — рассказал он.

В разговоре с RTVI Малькевич добавил, что речь идет не об угрозах блогерам, которые продолжают использовать американскую площадку для размещения контента. По его словам, пока планируют «порционно публичить эти списки для того, чтобы общество задало вопрос блогерам, почему они не хотят быть на наших платформах». Поэтому никаких штрафов или ограничений для тех, кто попадет в черные списки, пока не обсуждается.

Он также отметил, что первая часть списка будет касаться детских блогеров, среди которых есть и несовершеннолетние. По словам Малькевича, предстоит разобраться — самостоятельно ли они ведут свои каналы и формируют контент или за них это делают взрослые.

Малькевич также сказал, что нужно продумать комплекс мер по мотивации лидеров мнений к переходу на российские соцсети. Он добавил, что в телегам-канале ОП есть список отечественных развивающихся соцсетей, которые могут стать аналогами западных.