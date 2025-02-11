Модернизированный российский истребитель Су-57 не имеет равных в мире благодаря своей способности обеспечивать широкий обзор воздушного пространства и уникальной возможности уклоняться от вражеских ракет. Об этом сообщил военный эксперт Виктор Литовкин в интервью «Ленте.ру».

По словам Литовкина, истребитель пятого поколения отличается малозаметной отражающей поверхностью. Все оборудование, включая радиолокационные станции и бортовой радиоэлектронный комплекс, было модернизировано. Угол обзора достиг рекордных значений.

«Его аппаратура, все радиолокационные станции, бортовой радиоэлектронный комплекс, — это все аппаратура пятого поколения», — сообщил полковник.

Обзор воздушного пространства составляет более 180 градусов. Это уникальный показатель, которого нет ни у одного самолета в мире, подчеркнул эксперт.

Литовкин также отметил, что российский Су-57 превосходит по характеристикам американский F-35. Истребитель обладает исключительной маневренностью в воздухе:

На двигателях Су-57 установлены отклоняемые векторы тяги, которые могут менять направление. Это позволяет самолету «совершать немыслимые воздушные маневры, чтобы уклониться от ракеты», рассказал Литовкин.

10 февраля Су-57 пятого поколения совершил первый демонстрационный полет в Индии. Новая модель была разработана государственной корпорацией «Ростех».