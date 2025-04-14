Специальные формирования полиции, которые оснащены бронезащитой и бронированными автомобилями, созданы в Центральной России для предотвращения диверсий на железных дорогах. Об этом ТАСС рассказал глава управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Дмитрий Гутыря.

«В управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО в целях обеспечения безопасности железнодорожного транспорта, были созданы мобильные объездные группы. Это специальные формирования полиции из двух и более сотрудников, которые на специальных бронированных автомобилях, объезжают удаленные участки железных дорог и иных объектов транспорта с целью предотвращения фактов незаконного вмешательства в работу железной дороги», — пояснил он.

По словам Гутыря, сотрудников формирований стараются оснастить квадрокоптерами и антидроновыми ружьями, что позволяет им вести мониторинг с воздуха и бороться с несанкционированным использованием беспилотников.

Начальник управления также рассказал о новом виде вовлечения людей в совершение диверсий и терактов на транспорте.

«В 2024 году был зафиксирован один факт, когда человека склонили к преступной деятельности, взломав аккаунт на «Госуслугах», тем самым убедив, что с ним разговаривают представители государственных органов, и один факт, когда злоумышленники убедили человека в том, что на него оформлены кредиты», — отметил собеседник агентства.

По его словам, более распространенной причиной, по которой люди идут на совершение данных преступлений, является вербовка иностранными спецслужбами.

«Людям предлагают легкий заработок, при этом обещают, что даже если их задержат, то наказание будет условным, заведомо указывая на другие статьи Уголовного кодекса. Кстати, суммы, которые предлагают за совершение поджога релейного шкафа, в среднем от 15-20 тыс. рублей», — пояснил Гутыря.

Он добавил, что особую обеспокоенность вызывают несовершеннолетние, которые легко поддаются на обещания легких денег, не осознавая, что такие действия квалифицируются Уголовным кодексом, как «диверсия» или «теракт», а наказание за них — до 20 лет лишения свободы.

По данным начальника управления, в 2024 году на объектах транспорта в ЦФО было совершено 48 преступлений, которые связаны с незаконным вмешательством в деятельность транспорта. В 2025 году на территории транспортного комплекса ЦФО совершено уже 10 поджогов средств централизации и блокировки. Все они раскрыты и, как установлено в ходе следственных действий, совершены были по указке иностранных спецслужб, добавил Гутыря.