2 марта в России вступили поправки в законодательство, позволяющие автомобилистам оформлять полисы страхования автогражданской ответственности сроком действия от одного дня до трех месяцев. Страховщики предупредили, что короткие полисы ОСАГО будут стоить дорого — не менее 20% от стоимости страховки на целый год, пишет «Коммерсантъ».

Особенностью краткосрочных страховок является «временная франшиза», в соответствии с которой договор ОСАГО вступает в силу лишь через три дня после заключения. Предполагается, что это позволит предотвратить случаи оформления договоров задним числом — после ДТП. Аналогичная франшиза распространяется на электронные полисы страхования автогражданки.

Эксперты считают, что краткосрочная автостраховка будет востребована у россиян, которые пользуются автомобилем в течение непродолжительного времени, — например, у владельцев ретроавтомобилей или желающих ненадолго стать таксистами.

Поправки, позволяющие водителям в обычном порядке оформлять страхование автогражданской ответственности на срок до трех месяцев, были инициированы депутатами думской фракции ЛДПР в 2022 году. Соответствующий законопроект после поддержки правительства приняли летом 2023 года.

До сих пор полисы ОСАГО по умолчанию действовали в течение одного года с момента оформления, но существовали и две возможности приобрести краткосрочную страховку:

на 20 дней для поездки от места покупки машины в ГИБДД,

от пяти дней для кратковременного вождения зарегистрированного за границей транспорта в России,

сезонный полис на срок от трех месяцев.

Сколько будет стоить короткий полис ОСАГО

Стоимость страховки ОСАГО со стандартным сроком действия регулируется ценовыми коридорами и коэффициентами, установленными Банком России.

Стоимость краткосрочного полиса ОСАГО будет рассчитываться страховщиками с применением понижающего коэффициента, размер которого они определят сами.

Глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев пояснял, что это первый в стране случай, когда страховые компании де-факто получили право свободно устанавливать цену полисов автогражданки.

Краткосрочная страховка будет стоить минимум в пять раз (на 20%) меньше годовой, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты независимого информационно-аналитического центра по заказу Центробанка. Например, если годовой полис ОСАГО стоит 5 тысяч рублей, то однодневный обойдется по меньшей мере в 1 тысячу рублей.

Страховой дом ВСК обнародовал ориентировочные цены своих полисов — из расчета на Lada Grantа и безаварийного водителя с 20-летним стажем:

5,7 тысячи рублей — на год

1 тысяча рублей — на 10 дней (с понижающим коэффициентом 0,18).

В Российской ассоциации автостраховщиков пояснили, что убыточность договора страхования ОСАГО обратно пропорциональна сроку его действия, поэтому стоимость однодневной страховки не может составлять 1/365 от годовой.