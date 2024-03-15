В России началось голосование на выборах президента. Жители Камчатского края смогли проголосовать первыми. Участки начали работать в 8:00 15 марта по местному времени.

Выборы президента России пройдут 15—17 марта. В бюллетене будут четыре кандидата:

действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец),

Владислав Даванков («Новые люди»),

Леонид Слуцкий (ЛДПР),

Николай Харитонов (КПРФ).

Член Центризибркома Игорь Борисов ранее сообщил, что предварительные итоги голосования ЦИК объявит в первой половине дня 18 марта.

Также уже завершилось досрочное голосование, которое проходило с 25 февраля по 14 марта. Оно было организовано в отдаленных и труднодоступных местах, в том числе на полярных станциях и находящихся в плавании судах.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что для голосования на выборах президента России изготовлено 113 574 550 избирательных бюллетеней, они доставлены во все участки в 89 регионах. По ее словам, более 94 тыс. избирательных участков подготовлены для проведения голосования на выборах президента.

Также 29 российским регионам ЦИК разрешил провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Почти все они уже знакомы с этим форматом, и есть один новичок — Вологодская область.