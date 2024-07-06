В России умер Владимир Подоляк, старший брат советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, сообщает 6 июля «Страна.ua» со ссылкой на чешский проект KIU.

По данным KIU, полковник в отставке Владимир Подоляк умер 19 мая в возрасте 59 лет. Чешский проект опубликовал в своих соцсетях фотографию с его могилы. На ней можно увидеть фото мужчины в военной форме и различные награды, в том числе Орден мужества и знак «За службу в военной разведке».

Обстоятельства смерти Владимира Подоляка публично не сообщались. Его брат не давал каких-либо комментариев на эту тему.

Как пишет «Страна.ua», в KIU не подтвердили информацию украинских телеграм-каналов, о том что Владимир Подоляк был убит в зоне российско-украинского военного конфликта.

В феврале 2024 года Михаил Подоляк отверг связь своего брата с российского спецслужбами, а также заявил, что не общается с ним. Так он прокомментировал заявление бывшего вице-премьера правительства России Альфреда Коха, что его брат — «полковник КГБ».

«Не знаю насчет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же, нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Люди, которые в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?» — сказал тогда советник офиса главы украинского президента.

О том, что Владимир Подоляк является офицером одного из российских силовых ведомств, ранее писали украинские СМИ, отмечает РИА Новости. Как пишет агентство, по одним данным, он был полковником Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС России, а по информации других ресурсов, проходил службу в ФСБ.

В июне 2021 года Михаил Подоляк в разговоре с изданием «Главком» заявил, что его брат находится на военной пенсии. Отвечая на вопрос о связи родственника с российской военной разведкой, украинский политик не стал отрицать или подтверждать эти данные.

«Насчет общения… Во-первых, сейчас его практически нет. То есть, на день рождения могу позвонить и все. И этому много мировоззренческих и организационных причин. Во-вторых, не вижу никакого смысла отказываться от семьи, даже если идеологически мы категорически разные. И даже если я категорически против любой враждебной для моей страны идеологии, тем более современной русской», — сказал он.