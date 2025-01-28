В последнюю неделю января на 12,9% выросло число пациентов с ОРВИ по сравнению с прошлой неделей, их число составило 647 тыс. человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Из-за этого были закрыты 48 школ в 22 регионах, неделей ранее сообщалось о закрытии 11 школ в семи субъектах РФ.

«Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны. В 35 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей. <….> Также по итогам 4 недели 2025 года в России зарегистрировано 8,2 тыс. COVID-19», — уточнили в ведомстве.

В основном у заболевших обнаружены вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Из-за роста заболеваемости закрыты 48 школ в 22 регионах и 23 детских дошкольных учреждения в 11 регионах России. Кроме того, частично закрыто более 1,1 тыс. класса и 738 групп дошкольников, а также 5 групп в школах-интернатах и 15 групп в техникумах.

В Роспотребнадзоре заявили, что следят за ситуацией.

21 января ведомство сообщало, что за третью неделю января 2025 года в России число пациентов с ОРВИ выросло по сравнению с предыдущей на 29,1%, составив 572,9 тыс. человек.

«Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны. В 27 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% и более по сравнению с прошлой неделей», — уточняли в Роспотребнадзоре.

В сообщении пресс-службы сказано, что из-за роста заболеваемости были закрыты 11 школ в семи регионах и 4 детсада в четырех регионах. Кроме того, были частично закрыты 397 классов и 163 группы дошкольников, а также 7 групп в школах-интернатах и 12 групп в ПТУ.