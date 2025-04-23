В России по административной статье об ЛГБТ*-пропаганде привлекли компанию Apple Distribution International Ltd., следует из карточки дела на сайте Таганского суда Москвы.

Дело заведено по ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения с применением СМИ или интернета), которая грозит юридическим лицам штрафом от 1 до 4 млн рублей, либо приостановкой деятельности на срок до 90 суток.

По данным Роскомнадзора (РКН), Apple Distribution International Ltd. зарегистрирована в Ирландии и является владельцем информационных ресурсов icloud.com; www.icloud.com; apps.apple.com; music.apple.com. С ноября 2021 года она числится в списке иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети Интернет на территории России, который ведет РКН. На сайте федеральной службы указано, что меры судебного административного понуждения к компании в настоящее время не применяются.

Согласно данным СПАРК, Apple Distribution International Ltd. является учредителем ООО «ЭППЛ РУС», которое в России ведет оптовую торговлю компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением.

За последние несколько лет крупнейшие интернет-сервисы, включая Apple неоднократно привлекались в России к административной ответственности за неудаление запрещенного в стране контента (ч.2 ст.13.41 КоАП). В частности, в ноябре 2024 года Таганский суд оштрафовал Apple Distribution International Ltd. по этой статье на 3,6 млн рублей.

* решением Верховного суда России «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны