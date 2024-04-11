В России военнослужащего впервые обвинили по статье о добровольной сдаче в плен, введенной после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года. На карточку дела на сайте Первого Восточного окружного суда Хабаровска, который рассмотрел апелляцию на арест военного, обратило внимание издание «Медиазона»*.

Как отметило издание, изначально военнослужащего отправил в СИЗО Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд, но на его сайте карточки нет.

Это первое известное в России дело против военного о добровольной сдаче в плен (ст. 352.1 УК), подчеркивается в публикации. Военного также обвиняют в дезертирстве в период мобилизации (ч. 3 ст. 338 УК). По первой статье ему грозит до 10 лет колонии, по второй — до 15.

Имя подсудимого на сайте хабаровского суда скрыто. В пресс-службе cуда в ответ на запрос издания не стали называть имя и фамилию военного. Подробностей дела суд также не раскрыл.

Статья 352.1 («Добровольная сдача в плен») была введена в УК в сентябре 2022 года. Она предусматривает до 10 лет лишения свободы, если только нет признаков госизмены. Статья о госизмене предполагает до 20 лет лишения свободы.

Ранее уже было известно о деле против строителя Петра Опальника, где тоже упоминалась статья о сдаче в плен, но в том случае фигуранта обвинили не в самой сдаче в плен, а в покушении на ее организацию. «Медиазона»* отмечала, что Опальник — переехавший в Россию уроженец Винницкой области Украины, летом 2022 года он получил российское гражданство, а спустя полгода был задержан. По версии ФСБ, мужчина работал на разведку Украины и склонял мобилизованных «к госизмене» и добровольной сдаче в плен.

В феврале этого года ФСБ также отчиталась об аресте жителя Саратовской области по обвинению в подстрекательстве к сдаче в плен (ч. 4 ст. 33 — ст. 352.1 УК). Ведомство утверждало, что мужчина призывал «добровольно сдаться в плен ВСУ», обращаясь в переписке к знакомому, который подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий на Украине.

* внесено Минюстом в реестр иноагентов