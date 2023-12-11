Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил обвинительный приговор предпринимателю из Ярославской области Равшану Намазову по делу о госизмене (ст. 275 УК) и контрабанде (ст. 226.1 УК). Об этом пишет «Медиазона»* со ссылкой на пресс-службу суда.

Судебная коллегия отменила приговор из-за «существенного нарушения уголовно-процессуального закона». Теперь дело Намазова будет отправлено на пересмотр. Издание со ссылкой на данные апелляционных судов отмечает, что это первый подобный случай в России как минимум за последние пять лет.

В феврале 2022 года Лефортовский районный суд отправил Равшана Намазова под арест. В сентябре 2023 года его приговорили к 13 годам строгого режима — мужчину обвинили в госизмене и двух эпизодах контрабанды. Следствие не уточнило, что именно перевозил обвиняемый.

«Медиазона»* обнаружила, что Намазов продавал двигатели, а также клапаны и насосы для военной техники на «Авито». При этом, на снимках, прикрепленных к объявлениям, видно, что некоторые двигатели находятся в заводской упаковке. В таком виде они, как правило, хранятся на складах, отмечает издание. Самое ранее объявление было опубликовано в 2021 году, а последнее — в конце января 2022 года.

В июле RTVI подсчитал, что за первое полугодие 2023 года за госизмену в России осудили 12 человек — это второе больше чем за аналогичный период предыдущего года. По данным Судебного департамента, за первые шесть месяцев 2022 года по статье о госизмене обвинительные приговоры вынесли в отношении четырех человек.

*внесено Минюстом России в реестр иноагентов