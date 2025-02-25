Росстандарт опубликовал обновленную версию ГОСТ Р 52289-2019, которая вводит новые дорожные знаки и правила их применения. Поправки одобрены и вступят в силу с января 2026 года На это обратил внимание «Коммерсантъ».

«Ъ» отмечает, что сотрудники региональных дорожных организаций и владельцы дорог имеют право применять новый стандарт досрочно, уже сейчас. Среди нововведений:

возможность указать на знаке парковки способ постановки автосредства на стоянку,

предупреждение о «лежачем полицейском» на знаке ограничения скорости,

объединение знаков «Рекомендуемое ограничение скорости» и указателя «Искусственная неровность»,

объединение знака «Парковка» и изображения «Способ постановки транспортного средства на стоянку» и т.д.

Как следует из поправок, изменениям подверглись и правила применения некоторых указателей. Так, знак «Стоп-линия» теперь не обязательно устанавливать перед некоторыми регулируемыми перекрестками (за исключением аварийных) в населенных пунктах, а сам он может размещаться вертикально.

Помимо этого, вводится несколько новых знаков дорожного движения, таких как табличка «Глухие», которая дает знать водителю о пешеходах, испытывающих проблемы со слухом. Также была обновлена таблица со сроками действия дорожных знаков, где помимо часов и дней недели теперь могут быть указаны и месяцы.

Для случаев, когда необходимо закрыть временно неактуальные данные на знаке, будет разрешено использовать красную магнитную ленту вместо того, чтобы закрыть знак чехлом, как это делалось раньше.

Московская администрация сообщила, что планирует демонтировать 55 тысяч лишних знаков после того, как был принять новый пакет знаков и правил применения, для того, чтоб оптимизировать автодвижение в городе и сделать его «более комфортным».

Член общественного совета Минтранса Московской области Андрей Мухортиков также отметил, что в соответствии с новой нормой ГОСТа, будет уменьшена ширина машиномест для параллельной парковки — с 2,5 м до 2,25 м. Это нововведение обосновано тем, что средняя ширина современного легкового автомобиля составляет от 1,7 м до 2 м, а излишне широкая полоса парковки «провоцировала» водителей на то, чтобы парковаться на расстоянии от бордюра и мешала организации зоны парковки в узких проездах.

«Главное, чтобы эта «оптимизация» по ГОСТу не привела к еще большей путанице и штрафам. К примеру, если стоп-линия стерта или запорошена снегом, а дублирующего знака нет. Нельзя исключать, что водитель в этом случае нарушит неумышленно и получит штраф. Такого быть не должно», — прокомментировал новые поправки координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.