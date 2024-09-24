Ленинградский районный суд Калининграда приговорил к шести годам колонии строгого режима гражданина США Ш. по делу о похищении своего сына и попытке вывезти его из России. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, гражданин США Ш. (полное имя не указывается) приехал в Калининград 27 июля 2023 года, чтобы встретиться с четырехлетним сыном, у которого есть российское гражданство, и получить возможность вывезти его из России. Получив отказ матери ребенка, американец решил похитить сына, говорится в сообщении.

29 июля 2023 года Ш. под предлогом совместного времяпрепровождения привез ребенка на автомобиле в калининградский поселок Липовка, который находится в 2,5 км от российско-польской границы. Оттуда мужчина хотел увезти сына за пределы России, сообщили в суде.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Калининградской области задержали американца, когда он пытался пересечь границу через лес и болото.

Уголовное дело в отношении осужденного было возбуждено в сентябре 2023 года, на тот момент ему было 35 лет. По данным следствия, мужчина планировал вывезти сына из России в тот момент, когда суд рассматривал дело об определении места жительства ребенка.

Согласно материалам дела, Ш. был осужден по статьям о похищении несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК) и попытке незаконно пересечь госграницу без действительных документов на право выезда (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК). Помимо лишения свободы мужчине назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.