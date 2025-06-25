ВСУ перестали использовать на передовой снайперов, потому что российская армия «легко высчитывает» их местоположение и уничтожает массированным артиллерийским огнем, а также потому, что украинские власти берегут их для провокаций за пределами зоны военной операции. Такое мнение высказал в беседе с Инфо24 военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он прокомментировал рассказ российского снайпера 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным Гусар, по словам которого с 2023 года они перестали сталкиваться со снайперами на Запорожском направлении.

«В 2022-2023 году их было гораздо больше, сейчас таких профессиональных, грубо говоря, дальнобойных снайперов за последние полгода я уже не встречал, по крайней мере на этом направлении», — сказал боец РИА Новости.

Как пояснил Литовкин, снайперов могут использовать не только на фронте. Он напомнил, что они были были задействованы в событиях на Майдане в 2014 году, когда «стреляли по “Беркуту” с верхних этажей гостиницы».

«Они нужны Киеву для провокаций, для убийства мирных людей, VIP-персон и так далее. Снайперы — это штучные специалисты высокой эффективности, которых можно использовать для любых целей, в том числе и бандитских. А поскольку Украина — это бандитское государство, то Киев бережет снайперов для своих подлых деяний», — рассудил отставной полковник.

Литовкин также отметил, что профессиональных снайперов непросто научить и снарядить, и Киев не готов к тому, чтобы все его затраты на это «летели в тартарары», используя снайперов на линии боевого соприкосновения.