В ночь на 4 октября в Аннинском районе Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза. Еще один пожар произошел в Пермском крае на территории частной базы по хранению нефтепродуктов.

«В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы», — сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

По его словам, там загорелась пустая цистерна. «По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты», — сказал глава региона.

Также Гусев добавил, что в области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Еще одно возгорание произошло на территории частной базы по хранению нефтепродуктов в деревне Осенцы в Пермском крае. Огонь охватил емкости с топливом, площадь пожара достигла 10 тыс. кв. м, сообщало МЧС.

«Сотрудники МЧС России не допустили перехода пожара на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность. На месте работают более 60 специалистов и 19 единиц техники. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Воронежская область также подвергалась атаке беспилотников в ночь на 3 октября, осколочные ранения средней тяжести получила женщина, ее госпитализировали. Над территорией области в ночь на четверг всего сбили 25 БПЛА.