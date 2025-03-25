В России резко снизился объем закупаемых государством гомеопатических средств. Он упал за три года больше чем в шесть раз при общем росте рынка на 15%, сообщили RTVI в аналитической компании DSM Group.

По подсчетам DSM Group, если в 2021 году государством было закуплено 12712 упаковок, то в 2024 году — 1912 упаковок. В стоимостном выражении объемы упали больше чем в 10 раз — в 2024 году на эти средства государством было потрачено всего 1,18 млн рублей.

«Государственные закупки гомеопатических препаратов носят случайный характер. Основной объем продаж — это аптеки. Гомеопатия — не профильная для госзакупок категория», — пояснили в компании.

«Закупки гомеопатии не потому важны, что много средств съедают, а потому, что это закупки того, что никак не должно закупаться. Снижение госзакупок — однозначно наша заслуга! Можно сказать, что госзакупки стали минимальными», — прокомментировал данные член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Василий Власов.

Несмотря на снижение госзакупок гомеопатических средств общий объем рынка в стране не снижается, по сравнению с 2021 годом он увеличился на 15% и составил в 2024 году 11,6 млрд рублей, следует из данных DSM Group.

В 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН опубликовала меморандум о лженаучности гомеопатии. «Гомеопатия не является безвредной: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов», — говорится в документе.

24 января, накануне 270-летнего юбилея МГУ на территории университета прошел международный гомеопатический конгресс, на котором продавались гомеопатические снадобья. В структуре правительства Москвы, которая является оператором площадки, тогда объяснили RTVI, почему мероприятие проходило на коммерческой основе.