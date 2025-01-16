На территории МГУ 24 января, накануне 270-летнего юбилея университета, пройдет международный гомеопатический конгресс, на котором устроят выставку гомеопатических снадобий, а по итогам — выпустят сборник «научных» работ, обратил внимание RTVI. Сам МГУ в конференции участия не принимает, а предоставляет площадку в кластере «Ломоносов».

Анонсы предстоящей конференции размещены на нескольких сайтах гомеопатической направленности. «XXXV-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием — «РАЗВИТИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО МЕТОДА В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ», проводится при поддержке Правительства Москвы, ведущих общественных медицинских профессиональных объединений по гомеопатии и фармацевтических производителей гомеопатических лекарственных препаратов», — говорится в анонсе. В ходе конференции запланированы тематические секции и «круглые столы» по актуальным вопросам в области гомеопатии, а также выставка гомеопатической продукции.

Мероприятие пройдет в учебно-образовательном кластере «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» в технологической долине по адресу Москва, Раменский бульвар, 1. То, что конференция будет проходить по этому адресу, подтвердили RTVI в ее оргкомитете. «Все организаторы на сайте перечислены, пять или шесть. Там много ассоциаций участвует. Все гомеопатические ассоциации, которые зарегистрированы в России, участвуют в организации январской конференции», — сказали в оргкомитете, уточнив, что сам МГУ не входит в число организаторов.

В кластере «Ломоносов» не смогли подтвердить информацию о проведении гомеопатической конференции, сославшись на коммерческую тайну. «Если у них на сайте указано, что они в кластере, значит у них в кластере будет мероприятие. У нас в договоре прописано, что мы не имеем права разглашать. Все коммерческие мероприятия являются конфиденциальной информацией», — пояснил RTVI сотрудник, знакомый с порядком организации мероприятий в кластере.

Он отметил, что в каждом конкретном случае решение о том, предоставлять площадку или нет, принимает комиссия. «Кто-нибудь зайти на данную площадку не может. У нас есть комиссия, которая принимает решение — заходит к нам контрагент или не заходит. Это не просто так — кто угодно захотел, и зашел к нам», — заверили в кластере.

Видеоприглашение на конференцию разместил в телеграме председатель оргомитета конференции Леонид Космодемьянский, профессор кафедры гомеопатии РУДН им. П. Лумумбы, где обычно проходят подобные конференции. Помимо известных деятелей гомеопатического сообщества в оргкомитет вошла и декан педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Лидия Ильенко, заявившая минувшей осенью, что два гомеопатических препарата (один для брюнеток, второй для блондинок) способны перевернуть плод из неправильного положения в утробе матери — ее выступление пришлось комментировать ректору РНИМУ.

В 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН опубликовала меморандум о лженаучности гомеопатии. «Гомеопатия не является безвредной: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов», — говорится в документе.

Ранее в МГУ неоднократно открещивались от сотрудничества с гомеопатами. Так, в 2018 году в вузе отрицали связи с компанией по производству гомеопатических товаров «Материа Медика Холдинг», которая рассказала о сотрудничестве с физическим, химическим и биологическим факультетами МГУ. А в 2017 году организаторы «Дня биолога» отказались от запланированной на празднике презентации этой компании на фоне критики в соцсетях со стороны студентов, преподавателей и выпускников.