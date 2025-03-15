В Москве арестовали одного из самых разыскиваемых преступников Румынии Василя Родидеала, заочно приговоренного на родине к 12,5 года лишения свободы по нескольким обвинениям, включая подготовку убийства. Об этом сообщают РИА Новости и Shot.

Как отмечает Shot, 63-летний Родидеал скрывается от правосудия уже более 10 лет. Мужчину разыскивало национальное центральное бюро Интерпола. В Румынии он осужден на 12,5 года лишения свободы за создание преступной группировки, незаконное хранение боеприпасов, подстрекательство к совершению тяжкого убийства, подделку валюты и езду без прав.

По данным румынской полиции, в 2005 году Родидеал планировал убийство своего бизнес-партнера с помощью заложенной в автомобиль бомбы. Как пишет газета Adevărul, речь идет о бывшем деловом партнере мужчины Яссе Тибериу Кристодореску. Родидеал приказал подельникам уничтожить машину «так, чтобы от нее ничего не осталось», утверждает газета.

Осуществить план не удалось, поскольку Кристодореску жил на одной улице с бывшим главой городской полиции, и территорию почти постоянно патрулировали полицейские машины. Тогда Родидеал потребовал достать ему пистолет-пулемет и патроны, но и этот план сорвался.

В 2009 году Родидеал скрылся от полиции и покинул Румынию, несмотря на запрет на выезд. Источник газеты Adevărul утверждал, что мужчина находится в России. По данным Shot, в 2018 году мужчина предположительно незаконно получил российский паспорт на имя Василий Иванович Кравцов.

19 февраля Родидеала задержали в квартире на Нахимовском проспекте в Москве, пишут «Известия». Он находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции. По данным РИА Новости, российские правоохранители уже получили от зарубежных коллег подтверждение, что те намерены требовать выдачи арестованного. Сторона защиты просила назначить Родидеалу домашний арест.