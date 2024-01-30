По всей России наблюдается массовый сбой в работе интернет-провайдеров и мобильных операторов. Также недоступны поисковые страницы и приложения банков, отмечает сервис мониторинга Downdetector

Пользователи по всей стране сообщают о проблемах с доступом к поисковым сервисам «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», маркетплейсам Ozon и Wilberries, видеоплатформе Rutube. Также не работают банковские приложения, например, «Альфа-банк» и «Сбербанк». Сбой в работе мобильного интернета зафиксировали у таких операторов, как МТС, «МегаФон» и «Билайн». В качестве причины отмечают проблемы с «.ru» доменами.

Координационный центр доменов .RU/.РФ подтвердил наличие проблемы и сообщил, что работает над устранением проблемы, из-за которой обрушился Рунет, пишет «Фонтанка» со ссылкой на директора центра Андрея Воробьева. Сбой в доменной зоне .RU связан с технической проблемой у глобальной инфраструктуры DNSSEC.

Координационный центр доменов .RU/.РФ — это администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ

В Минцифры России сообщили, что работа всех сайтов с доменами «.ru» будет восстановлена в ближайшее время. В ведомстве уточнили, что возникшая техническая проблема связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC (набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных). Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX уже работают над ее устранением.

«В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы», — следует из сообщения Минцифры.

Как пояснили в Телеграм-канале проекта «Сетевые свободы», массовые сбои могут быть связаны с экспериментами по созданию национального сервиса доменных имен (DNS — Domain Name Server). Его сравнивают со своеобразной адресной книгой, к которой «обращается» браузер для перехода на нужный сайт. DNS связывает между собой доменное имя сайта — название и IP-адрес, состоящий из набора цифр. Но если DNS не работает, то браузер не сможет найти сайт.

При этом, по информации «Сетевых свобод», у данного эксперимента может выявиться проблема — национальный сервис доменных имен может связывать используемые браузеры не с теми сайтами, которые запросили пользователи. Также нет гарантий, что отечественный DNS не будет фиксировать и передавать данные о фактах обращений с IP адресами.